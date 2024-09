Serie A: in campo Juventus-Napoli 0-0 DIRETTA e FOTO

In campo Juventus-Napoli 0-0 DIRETTA e FOTO

Applausi e commozione all'Allianz Stadium di Torino durante il minuto di silenzio per Totò Schillaci, Ma c'è stato un episodio spiacevole, le ingiurie nei confronti di Schillaci che si sono udite nel settore ospiti, dove c'era un migliaio di tifosi del Napoli. Una brutta iniziativa che è stata ricoperta di fischi da tutto lo stadio. Nella curva Sud, cuore pulsante del tifo bianconero, è stato anche esposto uno striscione: "Nelle Notti Magiche brilla una stella. Ciao Totò", in onore dell'ex calciatore scomparso all'età di 59 anni.

Le scelte di Conte: Lukaku e Kvaratskhelia in avanti, Politano largo a destra. Spazio a McTominay in mediana con Lobotka e Anguissa. Neres in panchina.

Le scelte di Motta: Vlahovic al centro dell'attacco, Nico Gonzalez e Yildiz ai suoi lati. McKennie confermato a metà campo, Savona a destra, Kalulu si sposta accanto a Bremer in difesa.

LA VIGILIA



"Il Napoli è una buona squadra, è una squadra costruita per puntare allo scudetto che hanno vinto poco tempo fa: noi dobbiamo proseguire sulla nostra strada con l'ambizione di migliorare sempre": il tecnico della Juventus, Thiago Motta, presenta così il big-match di domani pomeriggio allo Stadium contro i partenopei. "Sarà una bella partita, con tanti giocatori in campo che si affronteranno - continua l'allenatore bianconero - e noi proveremo a giocare il nostro calcio con i nostri tifosi al fianco". Sul Napoli che affronta una stagione senza coppe, "non so se sia un vantaggio o meno, - dice Thiago Motta - l'unica cosa che so è che il calendario è questo e noi prepareremo una gara per volta".

LIVE

Riproduzione riservata © Copyright ANSA