Champions, in campo Juventus-PSV 3-0 DIRETTA

In campo Juventus- PSV 3-0 DIRETTA La squadra bianconera è la prima delle cinque italiane a giocare nella nuova Champions League.

GOL

AL 52' JUVENTUS-Psv 3-0! Rete di Nico GONZALEZ! Splendida imbeccata di Vlahovic che pesca Nico Gonzalez: l'argentino tutto solo davanti al portiere non sbaglia e firma il 3-0.

Al 28' JUVENTUS-Psv 2-0. Rete di Weston MCKENNIE. Splendido spunto di Nico Gonzalez, la palla entra nella disponibilità di McKennie che si inserisce in maniera puntuale e conclude con precisione per il raddoppio.

Al 21' JUVENTUS-Psv 1-0. Rete di Kenan YILDIZ. Splendido gol dell'esterno turco: il numero 10 bianconero riceve palla, rientra sul destro e lascia partire una conclusione che si infila precisa all'incrocio.

Questo sarà il primo match in assoluto tra Juventus e PSV Eindhoven; l'ultima partita della Vecchia Signora contro una formazione olandese in Champions League risale ai quarti di finale con l'Ajax nel 2018-19 (2-3 complessivo a favore degli olandesi, con sconfitta dei bianconeri 1-2 in casa).

Le formazioni

PSV (4-3-3): Drommel - Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams - Veerman, Schouten, Til - Bakayoko, de Jong, Tillman.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio - Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso - Locatelli, McKennie - Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz - Vlahovic.





