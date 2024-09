Serie A: Monza-Inter 1-1 DIRETTA

L'Inter riparte da Monza, via al tour de force

L'Inter riparte da Monza per aprire il suo tour de force. I nerazzurri sono attesi dalla delicata trasferta contro i brianzoli, delicata non solo per l'avversaria ma soprattutto perché aprirà una settimana caldissima per Lautaro Martinez e compagni, attesi poi mercoledì dall'esordio stagionale in Champions League in casa del Manchester City e domenica dal derby contro i cugini del Milan.

Tre sfide da tour de force, motivo per cui Simone Inzaghi sta valutando bene le scelte di formazione per quanto riguarda la gara di domani all'U-Power Stadium. Anche perché la trasferta sarà la prima vera prova di turnover per l'Inter, in una stagione in cui le seconde linee saranno fondamentali per tenere alta la competitività tra campionato e Champions, alla luce dell'aumento delle partite. Le novità domani così non dovrebbero mancare, a partire dalla difesa dove dovrebbero riposare sia Acerbi che con De Vrij e Carlos Augusto che potrebbero così completare il reparto. A centrocampo, poi, le novità dovrebbero riguardare la titolarità di Asllani e Frattesi, con Barella e Calhanoglu risparmiati così verso le gare con City e Milan.

Per il resto, in pole per partire dal 1' ci sono i titolari già visti con l'Atalanta, ovverosia Darmian e Dimarco sulle fasce e Mkhitaryan mezzala (Zielinski scalpita ma sembra difficile Inzaghi possa rinunciare a tutti e tre i suoi big in mezzo al campo da subito). Molti i dubbi anche per quanto riguarda l'attacco. Perché se nei giorni scorsi l'idea sembrava fosse quella di far riposare Lautaro Martinez a Monza, nelle ultime ore è in risalita invece l'ipotesi che vede il capitano nerazzurro partire dal 1' contro i brianzoli nella classica coppia con Thuram. E, considerando che pare difficile Inzaghi possa rinunciare alla sua ThuLa nelle gare con City e Milan, l'argentino e il francese vanno verso una settimana particolarmente intensa. Anche perché Thuram è stato il trascinatore in zona gol con quattro reti nelle prime tre partite, mentre Lautaro punta ancora a sbloccarsi e la gara di Monza potrebbe essere la giusta occasione.

Puntando magari anche sulla cabala, visto che il capitano nerazzurro ha segnato ben cinque reti in quattro sfide contro il Monza in Serie A, tra cui una doppietta in ciascuna delle sue due ultime gare contro i brianzoli. Intanto sullo sfondo non si ferma la discussione sul tema San Siro, dopo che il club nerazzurro insieme al Milan ha chiuso definitivamente la porta all'ipotesi di ristrutturare il Meazza, riaprendo all'idea di costruire un nuovo impianto accanto a quello attuale. E sul tema è intervenuto nuovamente il sindaco di Milano Giuseppe Sala, rispondendo anche alle parole di Barbara Berlusconi che aveva parlato di "vicenda umiliante" per il futuro di San Siro. "Non saprei cosa dire, però se ha idee, opinioni, vista la sua esperienza e quella della sua famiglia, è giusto che si faccia sentire dai club - la replica odierna di Sala -. Fare il sindaco di Milano è un un lavoro di grande solitudine. Sullo stadio farò rispettare ciò che ha deciso il Consiglio comunale e invito tutti a non fare finta di dimenticarsi di ciò che la politica ha già approfondito", ha concluso il sindaco di Milano.

