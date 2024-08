Supercoppa: Real Madrid-Atalanta 0-0. Mbappé in campo, la Dea cerca l'impresa DIRETTA - FOTO

Supercoppa è il giorno di Real Madrid-Atalanta 0-0 DIRETTA dalle ore 21



Gasperini sfida la corazzata di Ancelotti per il primo trofeo della stagione. Mbappé, il fuoriclasse acquistato dal Psg, che ha raggiunto i Blancos appena una settimana fa, è previsto titolare a completare il tridente offensivo con Vinicius jr e Rodrigo. La Dea sogna lo sgambetto per sovvertire il pronostico che pende per le Merengues.

Per un Mbappé pronto a essere lanciato in campo nella Supercoppa europea stasera contro l'Atalanta a Varsavia, il Real Madrid perde Camavinga: il centrocampista francese si è infortunato ieri in allenamento e secondo il quotidiano sportivo spagnolo Marca nella versione online è escluso che possa scendere in campo. Il fuoriclasse acquistato dal Psg, invece, che ha raggiunto i Blancos appena una settimana fa, potrebbe completare il tridente offensivo con Vinicius jr e Rodrigo.

Le formazioni

Real Madrid

Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy, Valverde, Tchouameni, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappé

Atalanta

Musso, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri, Pasalic, De Ketelaere, Lookman

L. Percassi, esserci è già una grande vittoria

"Essere qua oggi contro il club più importante e la squadra più forte al mondo è già una grande vittoria". Così Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, nel prepartita della Supercoppa Europea a Varsavia col Real Madrid: "Ce la siamo conquistata sul campo e tutti i ragazzi meritano un in bocca al lupo. Stanno accadendo serate incredibili per la nostra storia, stasera è un'altra grandissima emozione. Giocare contro il Real è qualcosa di straordinario". Percassi commenta le due assenze più pesanti per infortunio e il caso di calciomercato che tiene banco: "Avrebbero meritato di esserci sia Scamacca e Scalvini, fuori per episodi sfortunati. Per quanto riguarda Koopmeiners gli siamo molto affezionati, ci dispiace tantissimo che non sia qui a fare quello che ha sempre fatto". E ancora, sul braccio di ferro con la Juventus che s'è accordata col giocatore: "Sappiamo cosa Teun ci ha dato e cosa ha ricevuto dall'Atalanta. Un calciatore ancora giovane può incappare in qualche errore nel suo percorso e questo è uno dei casi".

