Nuova Serie A, un derby a giornata e si gioca sempre

È pronto ad alzarsi il sipario sulla Serie A 2024/25.Oggi alle 12 (in diretta sui canali ufficiali della Lega e su Radio Tv Serie A con Rds) andrà in scena il sorteggio dei calendari per il nuovo campionato, che partirà il prossimo 17 agosto con i primi anticipi (in campo in particolare subito l'Inter, come da prassi delle ultime stagioni per le squadre campioni d'Italia in carica) e si concluderà il 25 maggio 2025.

In particolare, la Lega ha svelato i criteri per la compilazione dei calendari, a partire dall'alternanza assoluta degli incontri in casa e in trasferta per Inter-Milan, Lazio-Roma, Empoli-Fiorentina e Juventus-Torino.

Confermato il calendario asimmetrico, con la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, con un minimo di otto giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria.

Per quanto riguarda i derby, saranno calendarizzati tutti in giornate diverse e non potranno disputarsi nella prima e nell'ultima giornata oltre che nella decima giornata, in cui si disputerà l'unico turno infrasettimanale stagionale.

Inoltre, le società partecipanti alla Champions League non si incontrano con le Società partecipanti alla Europa League e alla Conference League nelle giornate 5ª, 6ª, 22ª, 25ª, 28ª, 32ª e 35ª comprese tra due turni di Competizioni Uefa "back to back".

Per quanto riguarda le date, oltre all'unico turno infrasettimanale (confermato come nel 2023/24), il campionato si interromperà solo in occasione delle 4 finestre Fifa (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzo) e nel periodo natalizio si giocherà nei weekend del 22 dicembre, del 29 dicembre e del 5 gennaio, quindi senza nessuna pausa. Cambieranno invece le fasce orarie delle gare, visto che ogni giornata avrà nove finestre differenti dal venerdì al lunedì. Nelle prime due giornate le partite si disputeranno dal sabato al lunedì con calcio d'inizio alle 18.30 e alle 20.45, mentre l'altra novità è che saranno giocate in contemporanea le ultime due giornate (l'anno scorso era solo l'ultima) tra i club in corsa per gli stessi obiettivi. Tra le altre date, la Lega Serie A ha ufficializzato oggi anche quella della Coppa Italia 2024/25, che partirà ufficialmente il prossimo 4 agosto con il turno preliminare, mentre la finale è prevista per il 14 maggio 2025.

