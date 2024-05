Conference League: Olympiakos-Fiorentina 0-0 DIRETTA

In campo Olympiakos-Fiorentina 0-0 DIRETTA finale di Conference League

LA CRONACA





48' Gioco subito fermo dopo una testata violenta tra Belotti e Retsos. Sanitari in campo.

46' Podence rimane a terra dopo uno scontro aereo con Martinez Quarta, Soares Dias lascia proseguire col giocatore dell'Olympiacos che si rialza poco dopo.

46' Si ricomincia!



Primo tempo senza reti all'Agia Sophia di Atene dove non sono però mancate le emozioni. Da una parte Terracciano ha vinto due volte la sfida con Podence, prima su un destro insidioso, poi su un colpo di testa in anticipo sul primo palo, dall'altra l'occasione migliore è capitata sui piedi di Bonaventura che non è però riuscito a dare forza al proprio destro da dentro l'area. In precedenza invece era stato annullato un gol viola per fuorigioco di Milenkovic, confermato dalla sala VAR.

Italiano schiera Mandragora in mezzo al campo al fianco di Arthur, davanti c'è Belotti da unica punta con Nico Gonzalez e Kouamé sulla trequarti insieme a Bonaventura. Terracciano tra i pali con Milenkovic e Martinez Quarta centrali, Dodò sulla destra e capitan Biraghi a sinistra. Panchina iniziale quindi per Nzola e Beltran.

Olympiacos con il pericolo numero uno El Kaabi al centro dell'attacco, supportato da Podence, Chiquinho e Fortounis. Hezze e Iborra i due di centrocampo con mentre davanti a Tzolakis ci saranno Retsos e David Carmo al centro con Rodinei e Ortega sulle corsie esterne. L'ex Jovetic pronto a subentrare a gara in corso.

UEFA Europa Conference League Final MD-1 - Fiorentina

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: 4-2-3-1 anche per la Fiorentina. Terracciano - Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi - Arthur, Mandragora - Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouamé - Belotti. A disposizione: Christensen, Lopez, Beltran, Ikoné, Ranieri, Nzola, Infantino, Faraoni, Duncan, Kayode, Parisi, Barak.

FORMAZIONE UFFICIALE OLYMPIACOS: 4-2-3-1 per i greci. Tzolakis - Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega - Hezze, Iborra - Podence, Chiquinho, Fortounis - El Kaabi. A disposizione: Paschalakis, Papadoudis, André Horta, El-Arabi, Alexandropoulos, Quini, Masouras, Joao Carvalho, Jovetic, Richards, Apostolopoulos, Ntoi.

I

Riproduzione riservata © Copyright ANSA