'L'Atalanta distrugge Xabi Alonso'. 'E' tornato il Neverkusen'

Tutta l'Europa, e non solo, si inchina all'Atalanta trionfatrice a Dublino, dove ha messo fine alla striscia di 51 partite senza sconfitte del Bayer Leverkusen. Così 'Marca', quotidiano sportivo spagnolo, titola "L'Atalanta distrugge il Leverkusen di Xabi Alonso", e dedica spazio anche a Lookman, eroe della serata con una tripletta, spiegando chi è "il campione del mondo 'anonimo' dell'Atalanta campione". Vengono riportate anche le parole di Alonso: "non era la nostra serata, l'Atalanta ci è stata superiore e nessuno può dire il contrario".

Curiosamente, anche l'altro giornale sportivo spagnolo 'AS' utilizza lo stesso verbo del concorrente 'Marca' per descrivere la prodezza della Dea, e spiega che "Lookman distrugge Xabi Alonso", scrivendo anche di "Atalantazo" per il tecnico di origine basca. La prova di Lookman viene invece definita "imperiale". Il 'Mundo Deportivo' apre con Hansi Flick in pole position per la panchina del Barcellona, ma dedica spazio anche alla finale di Dublino e al suo protagonista principale. Così titola "Lookman porta l'Atalanta alla gloria europea e lascia Xabi Alonso senza 'triplete'".

Video L'Atalanta conquista l'Europa League, festa a Bergamo











Anche in Francia si celebra la conquista dell'Europa League da parte dell'Atalanta. L'Equipe scrive del "Muro dell'Atalanta" sottolineando che "crolla incredibilmente il record di 51 gare di imbattibilità del Bayer Laverkusen di Xabi Alonso". Gli italiani, scrive il quotidiano sportivo francese, vincono il trofeo "dopo un match perfetto" e una tripletta eccezionale di Ademola Lookman.

In Inghilterra la Bbc sottolinea le prodezze di Lookman, ex Everton, Fulham e Leicester, riportando le frasi del nigeriano nel dopopartita: "questo è solo l'inizio - le parole dell'atalantino -, perché ora spero che avremo altre notti come questa, in cui abbiamo fatto la storia. Negli ultimi due anni ho portato il mio gioco a un livello superiore, con maggiore consistenza, e lo dimostro sul campo". Il 'Sun' apre con Mauricio Pochettino possibile nuovo ct dell'inghilterra dopo gli Europei e con il titolo "Look of the Irish", gioco di parole sull'eroe del match definito "Charlton kid" perché in questo club il nigeriano cominciò la carriera in Europa quando era ancora minorenne. Viene anche evidenziato che "la sua splendida tripletta rovina il sogno di Alonso di fare la tripletta da imbattuto". Spazio alla Dea anche sul 'Times', con foto dei nerazzurri che sollevano la Coppa e titolo "Lookman mette fine alla striscia del Leverkusen". In pagina c'è anche una foto di Xabi Alonso con espressione perplessa.



In Germania, sul Leverkusen la 'Bild' scrive che "la sconfitta è la logica conseguenza dell'atteggiamento della squadra, che offre la prestazione peggiore della stagione, soprattutto nel primo tempo. Passaggi sbagliati, numerosi duelli persi e una squadra che sembrava addormentata, come in occasione del primo gol". Il quotidiano tedesco prende di mira il Bayer con un titolo eloquente: "la ricaduta del Neverkusen", sottolineando come, una formazione capace di restare imbattuta per 51 gare, sia crollata proprio sul più bello. "Dalla vittoria in campionato alla delusione più grande", scrive la 'Bild'.



L'eco del trionfo della Dea a Dublino è arrivato anche in Brasile e trova spazio sulle pagine sportive di 'O Globo', che sottolinea l'impresa dei nerazzurri di Gasperini ricordando che "con una tripletta e uno show Lookman mette fine all'imbattibilità del Bayer Leverkusen". Il giornale carioca evidenzia anche come l'attaccante del club bergamasco abbia segnato la sua terza rete, "pedalando e poi finalizzando con un forte tiro di sinistro". Viene anche sottolineata la grande prestazione di Ederson, appena convocato dal ct Dorival Junior per la Coppa America: alla Seleçao serviva un centrocampista così.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA