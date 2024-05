Serie A: Roma-Genoa 0-0 DIRETTA e FOTO

Roma-Genoa 0-0 in campo DIRETTA per la 37esima giornata di campionato

LA VIGILIA

Centottanta minuti da giocare e sei punti a disposizione per provare a centrare ancora l'obiettivo della Champions League. A cominciare da domani contro il Genoa che arriva in un Olimpico sold out per la 57° volta consecutiva dell'era Friedkin. I tifosi giallorossi sono dunque pronti a salutare la propria squadra per l'ultima gara in casa della stagione, consapevoli però che l'accesso alla prossima Champions passerà anche dai risultati dell'Atalanta. Per questo, in attesa di capire quale sarà il posizionamento del club, De Rossi e i Friekdin hanno iniziato a progettare il futuro "ma senza parlare di budget" o "giocatori nello specifico", ha sottolineato De Rossi in conferenza stampa. "L'importante sarà spendere bene, non tanto", le parole del tecnico giallorosso che traccia però la nuova strada da seguire. "Magari è meglio puntare su giocatori nostri che possono rappresentare un asset piuttosto che su calciatori pronti in prestito", ha rivelato alla vigilia della gara con il Genoa. Insomma, un cambio di rotta col passato in attesa che arrivi il nuovo diesse (sarà Ghisolfi). Una lista di intoccabili, intanto, c'è nella rosa, ma il tecnico preferisce non fare nomi. Le idee chiare su come però debba comportarsi le ha. "Un allenatore forte si fa prendere i giocatori - ha spiegato -. E una società forte ascolta il proprio mister. Poi è ovvio che non possiamo prendere giocatori da 100 milioni, ma chi arriverà dovrà avere la fame di venire qui". La stessa che ha avuto De Rossi nell'accettare la Roma, praticamente in bianco sei mesi fa. Salvo poi rinnovare nonostante l'ufficialità ancora non sia arrivata. Ci sarà nei prossimi giorni: "Perché l'accordo economico e di durata lo abbiamo raggiunto in dieci minuti - ha detto De Rossi-. Ora stiamo limando gli ultimi dettagli, ma ci siamo stretti la mano e non è un problema se lo annunciamo nei prossimi giorni". Intanto proverà a difendere il sesto posto sperando che basti per entrare in Champions League, ma non dipenderà solo dalla Roma.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA