Serie A: Fiorentina-Sassuolo 1-0 DIRETTA e FOTO

Fiorentina-Sassuolo 1-0 in campo DIRETTA per la 34esima giornata di Serie A

IL PROGRAMMA

LA CLASSIFICA



LA VIGILIA

La Fiorentina prova a ripartire dopo la delusione per la sconfitta rimediata mercoledì a Bergamo contro l'Atalanta che le ha impedito di accedere, per il secondo anno di fila, alla finale di Coppa Italia. Domenca sera i viola ospiteranno il Sassuolo a caccia di punti salvezza e l'obiettivo sarà dare continuità al successo ottenuto domenica scorsa a Salerno per provare a risalire in classifica e soprattutto prepararsi nel migliore dei modi per un altro importante impegno: la semifinale d'andata di Conference League in programma giovedì prossimo al Franchi contro il Brugge. Ad un mese dalla conclusione dell'ennesima stagione intensa Vincenzo Italiano e la sua squadra al netto della delusione dell'altra sera non hanno smesso di sognare di riportare a Firenze un trofeo che manca da 23 anni, quindi la Conference è diventata il principale obiettivo. Ma nessuno nel clan viola intende mollare in campionato avendo ancora la possibilità di raccogliere un piazzamento europeo. Per la gara Italiano ha convocato 25 giocatori, gli unici assenti sono il solito Nzola (l'attaccante è finito da tempo ai margini per non meglio specificati 'problemi personali') e il centrocampista Rolando Mandragora che a Bergamo ha preso una botta alla schiena: di qui la decisione da parte dell'allenatore di lasciarlo a riposo in vista appunto dell'importante impegno di giovedì. Il resto del gruppo è a disposizione al netto di stanchezza e acciacchi vari. Anche per questo motivo oltreché per l'imminente semifinale europea Italiano dovrebbe optare, come già domenica scorsa in occasione della trasferta con la Salernitana, per un massiccio turnover che coinvolgerà tutti i reparti, lasciando inizialmente in panchina diversi titolari e rilanciando alcuni giocatori fra quelli finora meno impiegati: tra questi Parisi, Faraoni, Maxime Lopez, Barak, Sottil. Ora che si decide la stagione il tecnico ha bisogno di tutti per provare a chiuderla nel migliore dei modi.

Il tecnico del Sassuolo, Ballardini

Probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): 1 Terracciano; 22 Faraoni, 28 Quarta, 16 Ranieri, 65 Parisi; 8 Maxime Lopez, 32 Duncan; 11 Ikoné, 72 Barak, 7 Sottil; 99 Kouamé. (53 Christensen, 30 Martinelli, 37 Comuzzo, 4 Milenkovic, 2 Dodo, 33 Kayode, 3 Biraghi, 5 Bonaventura, 38 Mandragora, 6 Arthur, 17 Castrovilli, 9 Beltran, 19 Infantino, 20 Belotti, 10 Nico Gonzalez). All.: Italiano.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Milenkovic, Ranieri.

Indisponibili: Nzola.

Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli; 22 Toljan, 5 Erlic, 13 Ferrari, 43 Doig; 6 Racic, 24 Boloca; 92 Defrel, 42 Thorstvedt, 11 Bajrami; 9 Pinamonti. (25 Pegolo, 28 Cragno, 2 Missori, 19 Kumbulla, 21 Viti, 44 Tressoldi, 14 Obiang, 35 Lipani, 7 Henrique, 23 Volpato, 8 Mulattieri, 15 Ceide). All.: Ballardini.

Squalificati: Laurientè.

Diffidati: Pedersen, Ferrari, Tressoldi.

Indisponibili: Berardi, Pedersen, Castillejo.



Arbitro: Marcenaro di Genova.

