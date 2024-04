Italiano e il bacio contestato, "non c'è stato"

Un bacetto o solo una frase sussurrata all'orecchio? Basta il dubbio sollevato da un cappuccio in testa che copre tutto a scatenare i social sull'esultanza di Vincenzo Italiano, il tecnico della Fiorentina che ha festeggiato il gol qualificazione alla semifinale di Conference League andando dalla bordocampista Sky, Vanessa Leonardi. Una frase veloce, poi Italiano abbassa la testa e scompare dietro il cappuccio della cronista per un paio di secondi, prima di tornare in panchina. Il video diventa virale, con tanto di commenti di tifosi e semplici utenti. Ma il club viola smentisce che ci sia stato un'affettuosita'.



"Non c'è stato alcun bacio, non c'è stato nulla di nulla'', è quanto fa sapere la Fiorentina dopo le reazioni social. Un clamore che il club viola, senza diffondere note ufficiali, ha voluto spegnere. ''Non è successo nulla se non solo uno scambio di battute dopo la rete di Gonzalez, la giornalista di Sky in quel momento era la persona più vicina''.



Ad alimentare il gossip toscano, d'altra parte, ci sono dei precedenti. Nel 2009, Alberto Malesani festeggiò la prima vittoria del suo Siena con un bacio alla giornalista, e anche in quel caso la bordocampista era Leonardi. Stesso anno, teatro diverso, per un altro bacio fiorentino: lo diede Cesare Prandelli alla cronista Sky Alessia Tarquinio, ad Anfield Road, dopo un gol segnato da Gilardino al Liverpool.

