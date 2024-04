Europa League: Roma e Atalanta in semifinale, fuori Milan e Liverpool

Roma batte Milan 2-1 CRONACA e Atalanta-Liverpool 0-1 CRONACA nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Roma e Atalanta in semifinale. I giallorossi affronteranno il Bayer Leverkusen, la Dea il Marsiglia

Roma vs Milan

GOL e MOMENTI CLOU

All'85' Roma-MILAN 2-1 - Gabbia accorcia le distanze per i rossoneri

Al 31' Roma in dieci, espulso Celik (rosso diretto)

Al 22' ROMA-Milan 2-0 - I giallorossi raddoppiano con Dybala. Lancio lungo per Lukaku che con il fisico vince il duello con Gabbia, serve poi in mezzo ma il centrale rossonero prova a spazzare, la palla viene intercettata da Dybala che dal limite fa partire un tiro a giro che si infila all'angolo.



Al 12' ROMA-Milan 1-0 Mancini porta in vantaggio i giallorossi. Pellegrini dal limite fa partire un tiro a giro, la palla si stampa sul palo ma finisce tra i piedi di Mancini che deve solo depositarla in rete.



Al 5' Atalanta-LIVERPOOL 0-1 - Calcio di rigore realizzato da Salah per i Reds. Penalty battuto perfettamente ad incrociare, con Musso che si tuffa dalla parte opposta.

LA DICHIARAZIONI A FINE GARA



De Rossi: "Un orgoglio allenare questa Roma" - "Per eliminare una squadra come il Milan serve l'eccellenza, serviva un grande cuore una volta in dieci. C'era da fare una partita intelligente oltre che di corsa e i ragazzi sono stati bravi. E' un orgoglio essere l'allenatore di una squadra così perché non era facile contro questo Milan". Lo ha detto Daniele De Rossi a Sky Sport commentando il passaggio del turno in Europa League.

Pioli: 'Fuori con rimpianti, Roma avanti con merito' - "Andiamo via con tanti rimpianti, la Roma ha passato il turno meritatamente". Lo ha detto Stefano Pioli a Sky Sport commentando l'eliminazione in Europa League. "Cosa ci è mancato? C'è un po' di tutto: ci è mancata la qualità e quella determinazione per ribaltare il 2-0 loro - ha aggiunto -. Noi possiamo fare molto meglio, potevamo uscire da questo doppio confronto diversamente. Invece non siamo riusciti ad alzare il nostro livello". Poi ha concluso: "Dovevamo essere più lucidi, intensi, non forzando le giocate. Quando ci sono capitate le occasioni poi non le abbiamo finalizzate. Nelle giocate decisive sono stati più bravi, non siamo stati di livello alto".

Gasperini: "Con il Liverpool vinte due medaglie" - "Nell'intervallo c'è stato il nostro trofeo più bello. Ho chiesto ai miei giocatori se volevano abbassarsi un po' e loro mi hanno risposto: 'assolutamente no, andiamo a prenderli'. E' il trionfo del mio lavoro". Gian Piero Gasperini, raggiunte le semifinali di Europa League eliminando il Liverpool, elogia lo spirito della sua Atalanta: "Siamo subito partiti per aggredire forte pressando fino al portiere, al costo di esporci alla loro velocità e tecnica. Ci sono tanti modi per difenderci e noi l'abbiamo fatto pressando", rimarca l'allenatore nerazzurro.

Klopp: "L'Atalanta ha meritato di passare" - "Sono deluso ma non frustrato né arrabbiato. L'Atalanta ha meritato di passare il turno". Così Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, dopo l'eliminazione dall'Europa League ai quarti: "Non abbiamo perso il doppio confronto stasera, ma in casa. Stasera eravamo dentro la partita, il secondo gol avrebbe destabilizzato l'avversario ma non siamo riusciti a farlo: ora possiamo concentrarci sul campionato. Ci aspetta una partita fondamentale a Londra con il Fulham".

Tammy Abraham

Mancini e poi Dybala, il Milan ko e Roma in semifinale

Una Roma bella e concreta vola in semifinale di Europa League nella magica serata dai due volti, nel solito Olimpico sold out. Nei primi venti minuti i giallorossi mettono alle corde il Milan e in cassaforte la qualificazione con i gol di Mancini (che fa il bis dopo San Siro dedicando l'1-0 al suo conoscente stretto e giovane calciatore morto lunedì) e Dybala, ma poi dalla mezz'ora restano in dieci per il fallaccio di Celik su Leao e sono costretti a dover resistere per tutto il match agli attacchi veementi dei rossoneri facendo anche a meno dei muscoli di Lukaku fuori per infortunio. Forcing milanista che porta all'unico gol di Gabbia nel finale per un 2-1 per la squadra di De Rossi, confermato per il prossimo futuro sulla panchina giallorossa, che dovrà affrontare i campioni di Germania del Bayer Leverkusen per sognare la finalissima di Dublino. Nel Milan torta titolare Tomori che rientra dopo la squalifica, a sorpresa a centrocampo spazio a Musah al posto di Reijnders, mentre in avanti fiducia a Giroud e Leao. De Rossi si affida a Bove a centrocampo per sostituire Cristante squalificato e al tridente Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Pronti via con la Roma subito pericolosa con Lukaku e che nei primi minuti si mostra più presente nell'area del Milan costretto a fare subito due falli pesanti prima su Dybala e poi su Bove per frenare i giallorossi. Passano solo 12 minuti e la squadra di De Rossi passa in vantaggio ancora con Mancini che come all'andata firma l'1-0: destro a giro di Pellegrini che colpisce il palo, sulla respinta è lesto è il difensore giallorosso che di piatto a porta vuota spinge in rete. L'esultanza di Mancini è commovente con i suoi compagni che lo baciano e lo abbracciano per il lutto subito lcon la morte del fratello del fidanzato di sua sorella, il giovane calciatore Mattia Giani. A lui il difensore della Roma dedica il gol mostrando una maglia con la scritta 'Ciao Mattia per sempre con noi'.

Roma vs AC Milan

La reazione del Milan non si fa attendere: i rossoneri provano a pareggiare subito con il tiro di Loftus-Cheek che si infrange sulla traversa, ma si sbilanciano troppo e dieci minuti dopo aver subito lo svantaggio incassano il secondo gol con un bel contropiede della Roma. Lukaku vince il duello di fisico sulla sinistra dell'area, il belga prova il cross in mezzo, cross respinto proprio sui piedi di Dybala che con uno splendido sinistro a giro insacca. E così dopo soli venti minuti, i giallorossi forti della vittoria 1-0 a San Siro ipotecano il passaggio del turno, con il Milan chiamato ora a segnare quattro gol per andare in semifinale. Pochi minuti e la Roma perde Lukaku per un problema muscolare al flessore della coscia destra: il belga viene sostituito da Abraham. Subito dopo aver dovuto fare a meno di Lukaku i giallorossi restano in dieci per il rosso a Celik: il terzino turco in recupero su Leao interviene in scivolata sulla caviglia del portoghese e viene espulso dall'arbitro polacco Marciniak. Il Milan sotto di due gol si ritrova in superiorità numerica e si riversa nell'area romanista sfiorando più volte il gol e vedendosi negare un rigore dal Var. De Rossi corre ai ripari e mette dentro un altro difensore, Llorente al posto di Dybala, mentre Pioli rinforza l'attacco lanciando in campo Jovic al posto di Bennacer. Sono ben sette i minuti di recupero nel primo tempo decisi da Marciniak ma i rossoneri non riescono a bucare la difesa romanista. Mentre le squadre rientrano negli spogliatoi De Rossi aspetta l'arbitro polacco per chiedergli probabilmente spiegazioni sull'espulsione diretta di Celik. Doppia sostituzione per il Milan che prova a giocarsi il tutto per tutto con l'uomo in più nel secondo tempo: entrano Reijnders e Chukwueze, escono Calabria e Loftus Cheek. La squadra di Pioli è costantemente in attacco ma è la Roma a sfiorare il 3-0 prima con una ripartenza di El Shaarawy e poi con una clamorosa palla gol di Abraham a due passi da Maignan. Pioli cambia ancora le sue carte: entrano Florenzi e Okafor, escono Musah e Pulisic, ma il gol per i rossoneri non arriva. Cambia anche De Rossi: fuori Pellegrini, autore di un super salvataggio nel finale di partita, per Renato Sanchez e Bove per Angelino. Nel finale il Milan accorcia con Gabbia, ma la Roma resiste con ordine fino alla fine festeggiando una semifinale strameritata in un Olimpico da impazzire insieme anche a N'Dicka sotto la curva sud dopo la paura di Udine.

Impresa dell'Atalanta, Liverpool fuori e Dea in semifinale

L'unica pecca è la squalifica di Hien e Zappacosta, diffidati. Il vantaggio di Salah è di rigore, la sofferenza nel prosieguo molto relativa, le occasioni non sfruttate sui due fronti una manciata. Forte dei tre gol di vantaggio di Anfield, l'Atalanta perde di misura nel ritorno dei quarti di Europa League col Liverpool centrando la seconda semifinale europea della sua storia a 36 anni dalla precedente, quella mitica col Malines in coppa Uefa dopo aver battuto lo Sporting Lisbona. Presenza significativa allo stadio di Bergamo in festa, il capitano di allora Glenn Stromberg, acclamato dai tifosi prima del calcio d'inizio. Sette minuti, compresi il paio per il check, e la strada si fa in salita per i bergamaschi. Il braccio largo di Ruggeri su palla di Alexander-Arnold dal lato corto provoca il penalty realizzato dall'egiziano spiazzando Musso, lasciando ai Reds due gol da recuperare e tre per ribaltare il risultato dell'andata. Il pericolo del raddoppio intorno al dodicesimo è sventato da Musso, quando costringendolo all'uscita risolutiva Luis Diaz gli si presenta davanti, smarcato dall'azione di Robertson prolungata da Gakpo, e Szoboszlai ci prova centralmente dalla lunetta. Per la prima conclusione atalantina, tra una rete di possesso degli ospiti e l'altra, bisogna aspettare il ventottesimo col sinistro a incrociare largo di Miranchuk sul controllo dal limite sbagliato da Scamacca, su passaggio di Ederson, diventato assist.

Jurgen Klopp

L'undici di Klopp sembra vivere di fiammate, come la triangolazione tra Diaz e Salah oltre la mezzora che costringe Djimsiti a chiudere con la diagonale in scivolata, mentre Salah al trentanovesimo spreca il rilancio di Gakpo allargando il pallonetto solo davanti a Musso. Gioia strozzata in gola alla Curva Nord e a Koopmeiners due minuti più tardi, perché sul filtrante di De Roon il tiratore scelto di casa è in fuorigioco. Comincia la ripresa ed Ederson telefonata fra le braccia di Alisson il rigore in movimento nel flipper d'area innescato dal fondo da Zappacosta con tocchi di Miranchuk e Scamacca, mentre Kolasinac ovvia spazzando l'area all'uscita a vuoto di Musso su una punizione da lontano di Robertson. Van Dijk corregge di testa centralmente lo schema di Alexander-Arnold prima del quarto d'ora, con la risposta sempre centrale dal limite di Koopmeiners a rimorchio di Zappacosta. Oltre il ventesimo Ruggeri scambia con Miranchuk trovando Mac Allister in traiettoria e Scamacca, ancora su iniziativa del laterale destro, che lascia spesso Robertson sul posto, alza decisamente la mira. Quando Klopp ha già cambiato quattro pedine, Gasperini fa entrare Pasalic per Ederson e per Scamacca il più fresco De Ketelaere, che non riesce a mandare in porta l'impreciso Koopmeiners oltre la mezzora. Chiude la fiera delle mezze chances in rosso il terzo tempo di Nunez sulla punizione di Mac Allister: Bergamo può esultare.

