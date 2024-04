Serie A: in campo Torino-Juventus 0-0 LIVE

In campo Torino-Juventus 0-0 DIRETTA

È 0-0 all'intervallo di Torino-Juventus. Nessun gol, ma qualche occasione, soprattutto per i bianconeri. La più importante arriva dopo sette minuti, quando Chiesa scappa sulla destra e crossa basso sul secondo palo per Vlahovic, il cui sinistro di prima intenzione finisce sul palo. La squadra di Allegri ci prova ancora al 10' con una conclusione alta di Locatelli, mentre al 31' è di nuovo protagonista Vlahovic, stavolta murato da un grande intervento di Milinkovic-Savic. In chiusura di primo tempo si fanno vedere anche i granata, con un colpo di testa di Vlasic che termina sul fondo.

Juric può essere soddisfatto della fase difensiva dei suoi, che hanno seguito uomo a uomo gli undici bianconeri, lasciando poco spazio ai due attaccanti di Allegri. Diversa l'efficacia in fase offensiva, visto che i granata sono riusciti poco a coinvolgere Bellanova sulla destra e Vlasic tra le linee, mentre Zapata ha perso diversi duelli con Bremer. La Juventus, invece, ha dato l'impressione di accendersi quando è riuscito a farlo Chiesa, ma ha anche dimostrato di poter mettere paura al Torino con gli inserimenti di centrocampisti e difensori, con McKennie e Gatti tra i più attivi. Prova in chiaroscuro, finora, per Vlahovic, che oltre alle due occasioni sprecate non ha avuto vita facile contro Buongiorno.

Toro-Juve, migliaia di ultras bianconeri in corteo

Alcune migliaia di ultras della Juventus sono partiti in corteo da piazzale Caio Maio, quartiere Mirafiori di Torino e, dopo aver percorso corso Unione Sovietica hanno raggiunto piazza San Gabriele di Gorizia, a pochi metri dallo Stadio Olimpico Grande Torino, dove alle 18 si giocherà il derby della Mole.

"Dal 1897 padroni di Torino", era la scritta sullo striscione in testa al serpentone bianconero. Molti gli slogan contri i rivali granata. Oltre a fumogeni sono stati esplosi alcuni grossi petardi. La forze dell'ordine controllano la situazione e per evitare che le due tifoserie vengano a contatto.

