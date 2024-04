Serie A: in campo alle 20.45 Bologna-Monza, le formazioni DIRETTA

In campo alle 20.45 Bologna-Monza DIRETTA

"Non sarà la sfida tra Motta e Palladino, ma tra Bologna e Monza. Il Bologna ha fatto e sta facendo cose inimmaginabili, qualcosa di incredibile. Merita quella posizione e anche la Champions, per la continuità che ha avuto e per non avere mai avuto cali". Lo dice l'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, alla vigilia della partita allo stadio Dall'Ara, in programma sabato alle 20.45. "Anche noi siamo migliorati e abbiamo fatto meglio: non scordiamoci che lo scorso anno eravamo una neopromossa, abbiamo avuto un grande percorso di crescita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA