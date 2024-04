Serie A: in campo alle 15 Lecce-Empoli, le formazioni LIVE

In campo alle 15 Lecce-Empoli LIVE

Una gara da non sbagliare, uno scontro diretto che potrebbe dire tanto sulle carte da giocare al tavolo della salvezza. Il Lecce di Luca Gotti attende al Via del Mare l'Empoli di mister Nicola in un match che si preannuncia carico di pathos sportivo per la delicata posta in palio. "L'Empoli - dichiara Gotti nella consueta conferenza della vigilia - ha tanti giocatori di serie A, e cambia spesso sistema di gioco. Tra le loro fila ci sono giocatori che ho allenato, calciatori che hanno caratteristiche molto diverse. Nicola ha fatto vedere come usa l'intera rosa a disposizione, riuscendo a cambiare la sua proposta calcistica partita dopo partita. E' una formazione equilibrata e con uno spirito importante". Sulle difficoltà della gara contro i toscani, il tecnico sembra avere le idee chiare. "Quella contro l'Empoli - afferma - ritengo sia una gara diversa da quelle precedenti. Uno scontro diretto che ha grande importanza per la posta in gioco. Sono convinto che ci siamo preparati bene, con la volontà di affrontare la partita al meglio delle nostre possibilità". Sul momento che sta vivendo la squadra, il trainer giallorosso è esplicito. "Da una parte - dice - si hanno consapevolezze e sensazioni positive, dall'altra delle debolezze, vedi il gol preso a San Siro su corner, o la fatica che facciamo nel realizzare gol. Quello che dobbiamo avere in mente è che nel corso della stagione ci sono partite chiave, e quella è una di queste. Credo che lo spogliatoio comprenda bene tutto questo". Quanto alla formazione, con Krstovic squalificato e Banda convocato per onor di firma, è il reparto avanzato a destare maggiori preoccupazioni: "Banda - conferma Gotti - non è disponibile, è rientrato dalla sfida contro il Milan con un problema che continua a provocargli dolore: nonostante tutto l'ho convocato perché intendo avere un gruppo coeso. Ci sarà anche Burnete con l'idea, se esistono i presupposti, di utilizzarlo. Ha caratteristiche precise, segna e sente la porta. Se la partita chiamerà questa caratteristica, potrà tornare utile", conclude Gotti.

Il tecnico dell'Empoli Davide Nicola presenta lo scontro diretto in programma a Lecce, una partita che può dare molte chance di salvezza a chi la riuscirà a vincere: "Noi non possiamo non dare tutto, non avere la giusta intensità mentale, indipendentemente dall'avversario che incontriamo. Ho chiesto ai ragazzi di essere consapevoli, recuperare sette punti su un avversario che lotta per il nostro obiettivo è un'enormità. Devono essere convinti che quello che hanno fatto è la strada per raggiungere la salvezza".

In formazione pare ci sia un ballottaggio fra Cerri e Niang, il primo non è mai partito titolare nelle quattro sconfitte consecutive... "I risultati che l'Empoli ha fatto non li ha fatti solo per questi due giocatori - sottolinea Nicola. Bisogna considerare che nel calcio le valutazioni vanno fatte oltre i dati. Nelle quattro sconfitte abbiamo affrontato squadre forti. Il fatto che Cerri sia stato scelto per alcune partite è per una questione di caratteristiche e di forma. Abbiamo bisogno di tutti da qui alla fine, quello che importa è determinare. La nostra è una collaborazione, non una competizione". Sulle caratteristiche del Lecce: "Loro sono una squadra che in casa hanno il supporto del loro pubblico. Conta quello che faranno i ragazzi e quello che vogliamo fare noi. Dobbiamo essere bravi ad applicare le nostre caratteristiche tenendo conto delle loro peculiarità. Nelle tre partite di Gotti vedo una squadra che ha attenzione all'avversario che non rinuncia però al proprio gioco, noi dovremmo fare la stessa cosa non mollando mai da qui alla fine. Abbiamo cercato di studiarli approfonditamente, di tirar fuori le nostre qualità. Dobbiamo fare una partita con la convinzione che ogni pallone possa essere determinante".



Probabili formazioni

Lecce (4-2-3-1): 30 Falcone; 17 Gendrey, 5 Pongracic, 6 Baschirotto, 25 Gallo; 29 Blin, 20 Ramadani; 7 Almqvist, 16 Gonzalez, 13 Dorgu; 91 Piccoli. (21 Brancolini, 40 Samooja, 45 Burnete, 18 Berisha, 8 Rafia, 11 Sansone, 59 Touba, 10 Oudin, 50 Pierotti, 22 Banda). All.: Gotti. Squalificati: Krstovic. Diffidati: Rafia, Almqvist, Piccoli. Indisponibili: Dermaku, Kaba.

Empoli (3-4-2-1): 25 Caprile; 19 Bereszyński, 4 Walukiewicz, 33 Luperto; 11 Gyasi, 18 Marin, 30 Bastoni, 3 Pezzella; 27 Zurkowski, 28 Cambiaghi; 17 Cerri (1 Perisan, 12 Seghetti, 2 Goglichidze, 29 Maleh, 5 Grassi, 21 Fazzini, 8 Kovalenko, 13 Cacace, 20 Cancellieri, Shpendi, 23 Destro, 9 Caputo, 10 Niang). All.: Nicola Squalificati: nessuno Diffidati: Grassi Indisponibili: Berisha, Ismajli, Ebuehi.

Arbitro: Mariani di Aprilia

