Serie A: Lazio-Salernitana 4-1 CRONACA





Clima di contestazione all'Olimpico di Roma dove si sono sfidate Lazio e Salernitana. I tifosi biancocelesti hanno fischiato i propri giocatori al loro ingresso in campo e anche durante la partita. Nel mirino dei supporter laziali il rendimento dei calciatori, non all'altezza delle aspettative, e i risultati degli ultimi tempi, in particolare la sconfitta nel derby che ha lasciato l'amaro in bocca e scatenato l'ira della Curva. Esposto anche uno striscione che recita "Non siete degni d'indossare la nostra maglia". Cori anche contro il presidente Lotito.

