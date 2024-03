Sinner a sorpresa dagli azzurri, primo allenamento a Miami con il campione del tennis

Un inchino azzurro a Jannik Sinner, il campione del tennis per il quale l'Italia del tifo si alza di notte e che l'Italia del calcio applaude, incitata dal suo ct a prendere esempio. Il n.3 della classifica Atp e' lo sportivo del momento, e a Miami ha fatto visita alla nazionale campione d'Europa, nel primo allenamento della tournee' americana. "Sarebbe facile ora parlare di autodisciplina e motivazioni: basta prendere un pezzetto di lui", ha detto ai suo calciatori Luciano Spalletti, invitandoli a prendere esempio da Sinner dopo averlo salutato col gesto esplicito dell'inchino e dell'applauso.

Sorpresa per gli Azzurri a Miami, primo allenamento con Sinner

Battimani scroscianti anche da tutta la squadra, schierata in cerchio a centrocampo. Sul manto erboso del Chase Stadium di Fort Lauderdale, il campo dell'Inter Miami dove gioca Messi, Donnarumma, Barella, Chiesa, Jorginho e gli altri azzurri avevano da poco cominciato a lavorare, mentre era notte in Italia, ancora frastornati dal fuso orario e dalle 13 ore di volo da Roma.

Sinner, impegnato nel torneo di Miami dopo aver perso in semifinale a Indian Wells con Alcaraz, è arrivato per un saluto, ed è stato accolto dal presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e poi da Gianluigi Buffon, capodelegazione. Tra il tennista vincitore degli Australian Open e l'ex portiere campione del mondo nel 2006 è subito scattato l'abbraccio, e lo scambio di complimenti. Bravo tu, no bravo tu, ma Buffon ha ceduto il passo ("io il mio l'ho gia' dato...") rendendo omaggio al 23enne campione di Sesto Pusteria, che da bambino aveva provato anche la strada del calcio, giocando nei Pulcini da centrocampista con propensione al gol.

"Ti seguiamo sempre con grande orgoglio - le parole di Buffon - Sei davvero bello, un bell'esempio. Pensa, anche i miei figli, che non seguono particolarmente il tennis, sono molto coinvolti: è come quando c'era Luna Rossa, all'improvviso tutti si alzavano la notte per accendere la tv e parlavano di bolina, di venti... Ora tutti a seguire il tennis". "Bellissimo, mi fa molto piacere", la risposta col sorriso di Sinner, che poi si è spostato con Spalletti a incontrare la squadra.

Il ct non ha perso occasione per portarlo ad esempio da seguire, ai suoi giocatori ai quali ha gia' indicato la via di una nuova 'disciplina' agonistica fatta di dedizione e motivazioni; anche in questo, come per la tournee' americana, seguendo le orme di Marcello Lippi, che nel 2004 indicò alla sua Italia il Setterosa di pallanuoto campione olimpico ad Atene come modello da seguire.

Poi, foto di gruppo con Sinner attorniato da tutti i giocatori, sorrisi e altri scatti con Spalletti, Donnarumma, Raspadori, Orsolini. Appuntamento domani allo stadio per Italia-Venezuela: Sinner dovrebbe essere tra il pubblico, sempre che la sua autodisciplina e gli allenamenti non si frappongano.

