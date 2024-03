Serie A: Milan batte Empoli 1-0, decide un gol di Pulisic

Milan-Empoli 1-0 in campo La cronaca per la 28esima giornata di Serie A

MILAN-Empoli 1-0 al 40'! Rete di Christian Pulišić! Bennacer verticalizza per Okafor, che scarica all'indietro per Pulisic, il quale calcia di prima intenzione con il sinistro e, complice una deviazione di Luperto, buca Caprile sul secondo palo. Inizialmente Sacchi annulla per fuorigioco di Okafor, ma dopo il check del VAR cambia la decisione e assegna il gol ai rossoneri.



LA VIGILIA

Pioli chiede continuità, Leao squalificato e cambia l'attacco

Pioli

Operazione sorpasso, anche solo per poche ore, sulla Juventus e una prova di solidità e continuità dopo l'altalenante rendimento delle ultime settimane. E' l'obiettivo del Milan che torna in campo contro l'Empoli a San Siro sperando di mettere pressione sui bianconeri con una vittoria. La Juve, al momento seconda in classifica ad solo punto di distanza, sfiderà l'Atalanta in un match tutt'altro che semplice. E il Milan che resterà concentrato sul suo percorso, non dovrà fare altro che cercare il secondo successo consecutivo in campionato dopo quello con la Lazio. In campo, però, non ci saranno i titolarissimi visto che il pensiero di Stefano Pioli deve comunque rivolgersi anche alla partita di ritorno contro lo Slavia Praga di giovedì dopo il successo per 4-2 dell'andata. L'Europa League è l'obiettivo principale, ma in campionato il Milan non può perdere terreno ed anzi deve ambire al secondo gradino del podio. Pioli cambierà sicuramente volto all'attacco. Non potrà infatti contare su Rafael Leao, squalificato, come Alessandro Florenzi, per una giornata. Possibile anche che l'allenatore rossonero conceda un po' di riposo a Olivier Giroud in vista dell'impegno in Europa League.

In attacco quindi spazio a Jovic e Okafor. Una seconda chance alle 'riserve' milaniste dopo la deludente prestazione di Monza e l'occasione per dimostrare che il Milan non è 'Leao-dipendente'. Turnover in attacco, ma anche in difesa con i titolari in Europa League Kjaer e Gabbia che lasceranno spazio a Thiaw e Tomori. Errori, comunque, non ne saranno concessi. Anche perché sarà una settimana decisiva per il Milan tra campionato ed Europa. Pioli nelle scorse settimane aveva fissato a domenica prossima la data da cerchiare sul calendario, il momento della verità in cui si sarebbe capito il valore della stagione rossonera. Sulla carta sono tre partite semplici, che non dovrebbero nascondere particolari insidie. Ma quest'anno il Milan non dà grandi garanzie di prestazione. Altalena sfide convincenti in cui non arriva il risultato, a successi senza il bel gioco, a primi tempi in cui la squadra soffre oltre le aspettative a riprese in cui ritrova equilibrio. Insomma manca continuità e un po' di solidità per potersi concedere di abbassare la guardia. L'Empoli, poi, in trasferta sta facendo bene, con i successi contro Sassuolo e Salernitana. I toscani sanno che i punti della tranquillità difficilmente arrivano con le big del campionato, ma si può ipotizzare una partita di carattere per la squadra di Nicola che annuncia un Empoli 'vulcanico' contro il Diavolo a San Siro.

Nicola: 'Contro il Milan ci vuole un Empoli vulcanico'

Davide Nicola

"Quando si parla di squadre come il Milan non è semplice individuare i difetti, ma questo è il nostro lavoro e lo facciamo. Ci vorrà un Empoli vulcanico dal punto di vista dell'energia e dell'organizzazione. Ci siamo allenati, l'importante è fare tutto con concentrazione massima ma anche entusiasmo". Davide Nicola, allenatore dell'Empoli, presenta così la sfida a San Siro. Dopo la sconfitta col Cagliari, la squadra toscana torna a confrontarsi con una big ma Nicola guarda avanti, sottolineando che "dal punto di vista della qualità noi la prestazione precedente l'abbiamo già accantonata. Per me è stata una delle nostre migliori, ma dobbiamo migliorare in alcune fasi della partita. Bisogna essere pratici e particolarmente determinati - spiega l'allenatore -. capire quando un'azione sta diventando potenzialmente pericolosa. La voglia di misurarsi con una squadra di grande qualità, abituata a giocare ogni tre giorni, per noi è una opportunità di crescita assoluta". Leao squalificato, mancherà in campo un grande talento: "Non credo che il Milan sia Leao-dipendente - spiega Nicola -. E' un giocatore straordinario ma hanno tanti giocatori, una rosa competitiva e a noi a prescindere da chi ci sia dobbiamo avere il gusto e la mentalità di esprimere noi stessi, sapendo che è una partita che necessita di una lettura più veloce e qualitativa. Questa partita ci servirà anche per capire dove crescere".

