Serie A: Torino-Fiorentina 0-0, ancora polemiche sugli arbitri 

Tra Torino e Fiorentina finisce 0-0 tra le polemiche la cronaca

I granata fermano i viola nonostante l'inferiorità numerica per un tempo intero a causa dell'espulsione di Ricci sul finale della prima frazione, ma la direzione di gara di Marchetti non convince nessuna delle due panchine tanto che i due allenatori, Juric e Italiano, vengono quasi a contatto nel finale di gara.

Il croato ritrova Buongiorno, piazzato in marcatura sull'ex Belotti fischiassimo, e sposta Rodriguez come esterno di centrocampo, proponendo Masina come braccetto. Per il resto è il solito Toro così come è la stessa Fiorentina vista contro la Lazio, con Beltran a supporto del Gallo insieme a Gonzalez e Sottil e in difesa la coppia Milenkovic-Ranieri. La sfida si apre con il tifo organizzato della Maratona che non espone bandiere e striscioni per protesta contro i provvedimenti di Daspo ricevuti nei giorni scorsi. E prosegue la contestazione contro il presidente Cairo.

Dopo 9 minuti Ilic esce in lacrime per un problema al ginocchio ed entra Ricci, il Toro parte forte: Zapata non centra la porta, Vlasic impegna Terracciano e Sanabria non trova la deviazione vincente su un cross di Bellanova. La Fiorentina risponde al 25' con un colpo di testa di Nico che esce di poco, poi rischia grosso quando Ranieri buca l'intervento e lascia campo aperto al 9 granata, il quale perde l'attimo per tirare. Nel finale di primo tempo succede di tutto e il Toro si infuria con Marchetti: l'arbitro prima annulla il vantaggio a Zapata per una spinta a Milenkovic, poi espelle Ricci per due gialli in due minuti con la seconda ammonizione per proteste che accende la panchina granata. Juric ridisegna la squadra con Gineitis al posto di Sanabria, Italiano risponde con Lopez e Barak per Arthur e Beltran.

La prima occasione della ripresa è per Bellanova, chiuso in corner da Terracciano, poi è Milinkovic-Savic a superarsi su un colpo di testa di Bonaventura. I ritmi si abbassano e favoriscono il Toro, che riesce a chiudersi e a non soffrire nemmeno più di tanto proponendosi in ripartenza. Gli animi delle due panchine si surriscaldano ancora nel finale di gara, con Juric e Italiano che vengono quasi a contatto: il croato viene espulso, il viola ammonito. Si chiude sullo 0-0, il punto lascia grande consapevolezza nel Toro che rimane in scia per l'Europa ed enorme rammarico per la Fiorentina che non riesce a sfruttare i 45 minuti giocati in superiorità numerica. Nel prossimo turno i granata andranno a Napoli senza Ricci e con ogni probabilità l'infortunato Ilic, i viola avranno giovedì l'andata di Conference in trasferta contro il Maccabi Haifa e domenica prossima la Roma al Franchi.

