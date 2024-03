Serie A: in campo Lazio-Milan DIRETTA

In campo Lazio-Milan DIRETTA

Secondo cartellino giallo e rosso per Luca Pellegrini! Ingenuità clamorosa del difensore della Lazio che aveva rallentato la corsa con la palla tra i piedi perché un compagno era rimasto a terra: il pallone viene preso da Pulisic che viene strattonato dal giocatore biancoceleste, convinto che il gioco fosse fermo. Fischio di Di Bello e secondo giallo per Pellegrini. Lazio ora in 10 uomini.

Se lo scudetto è un affare ormai chiuso - come lo stesso Stefano Pioli ha ammesso in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio: "Credo sia ormai finita, il campionato almeno per il primo posto è chiuso" - tutto è invece ancora da decidere per quanto riguarda la lotta alla zona Champions League.

Il Milan è a soli quattro punti dalla Juventus, ma deve anche guardarsi le spalle perché il Bologna delle meraviglie è lontano solo cinque lunghezze. Quindi serve tornare alla vittoria all'Olimpico, dopo la sconfitta di Monza e il mezzo passo falso con l'Atalanta.

"Contro la Lazio vogliamo rimettere in campo il livello di prestazione di domenica scorsa - assicura il tecnico rossonero - ma cambiando il risultato. Abbiamo analizzato le cose positive e anche quelle situazioni che non ci hanno permesso di vincere. Non siamo riusciti a segnare un gol in più e ne abbiamo avuto le possibilità". Contro l'Atalanta sono mancati i tre punti ma si è visto un bel Milan, divertente e convincente. Merito soprattutto dell'ottima prestazione di Leao, tornato al gol in campionato dopo cinque mesi e di nuovo leader del gioco rossonero. "Leao dopo l'Atalanta mi ha detto che si era sentito ben e gli ho risposto 'cerca di sentirti bene anche tutte le prossime partite'", sorride Pioli.

"Ha avuto una crescita esponenziale anche nei rapporti con la squadra" Il portoghese proverà a concedere il bis, cercando anche di ispirare Giroud sicuramente titolare vista la squalifica di Jovic. Di fronte, il Milan si troverà una Lazio arrabbiata dopo il ko contro la Fiorentina nel recupero di lunedì. "La Lazio è una squadra con grande qualità che arriva da una sconfitta e quindi sarà motivata. Gioca bene ma può essere messa in difficoltà. Se ho ricordato il 4-0 subito lo scorso anno? Non va ricordato, sono partite che rimangono dentro ma vogliamo portare a casa un risultato positivo", promette Pioli.

Anche perché se la quota Champions League "è 70 punti come detto da Allegri" per il Milan "la strada è ancora lunga". Poi ci saranno gli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga intervallati dalla gara con l'Empoli e infine la trasferta di Verona. "Noi pensiamo alla Lazio, abbiamo tanti obiettivi e sfide importanti. Quando arriveremo al Verona - spiega l'allenatore rossonero - quando c'è la sosta capiremo anche noi e tireremo le somme". Certo ci sarà da migliorare il rendimento lontano da San Siro, dove sono arrivate le ultime due sconfitte, a Monza e Rennes: "E' un obiettivo molto chiaro, dobbiamo fare la partita a prescindere dal fatto che giochiamo in casa o in trasferta. E' uno degli aspetti analizzati nel dettaglio in questi giorni".



