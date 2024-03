Serie A: in campo Verona-Sassuolo LIVE

In campo Verona-Sassuolo LIVE

La vigilia

Reduce da sei sconfitte nelle ultime sette gare, in cui ha portato a casa un solo punto, il Sassuolo di Ballardini si affida al ritorno in campo di Berardi in vista della delicatissima gara con il Verona in calendario domenica al 'Bentegodi'. Dopo la panchina contro il Napoli, l'attaccante sarà pronto per una maglia da titolare: il capitano nero-verde manca da metà gennaio e ha recuperato secondo i tempi previsti dopo l'intervento al menisco.

Al rientro dopo la squalifica Boloca e Toljan potrebbe essere disponibile per giocare dall'inizio. In difesa, escluso Tressoldi dall'undici titolare, si spera nel recupero di Erlic.

Ferrari e Kumbulla in ballottaggio per l'altro ruolo di centrale difensivo.







