Serie A: In campo Genoa-Udinese 2-0 - LIVE

In campo Genoa-Udinese - DIRETTA

Gol di Retegui e di Bani

"Pretendiamo di più, nonostante l'andamento dei risultati sia positivo, perché sappiamo di avere un potenziale più grande". Lo ha detto Gabriele Cioffi, in conferenza stampa. "Sono convinto che faremo una grande partita - ha aggiunto - Ci sono due modi per approcciare l'avversario in più, che è Marassi: una è farsela nei pantaloni, l'altra è affrontare la gara a testa alta. Penso che il Genoa ci rispetterà tanto, perché abbiamo margini di crescita; ultimamente, nonostante i tanti finali da amaro in bocca, abbiamo reagito e trovato tanti punti di forza in cui possiamo crescere e questo ci spinge a scendere in allenamento con la rabbia e la voglia che ho visto". Circa l'infermeria, Kamara sarà convocato; "Pereyra lo recuperiamo per la Salernitana: lo vedo quinto, mezzala, seconda punta, punta, play e anche portiere. Vedo un giocatore che voglio sempre in campo, purtroppo non a Genova".

Ha l'imbarazzo della scelta invece Alberto Gilardino per il suo Genoa in vista della gara di sabato sera al Ferraris con l'Udinese. Il tecnico sta studiando alcune conferme ma anche alcune novità rispetto alla sfida della settimana scorsa a Napoli. Intanto sta pensando di fare partire Messias nuovamente dal primo minuto col ruolo di mezzala, mentre la newentry potrebbe essere l'esterno sinistro Haps che si candida per una maglia da titolare al posto di Martin. In attacco nessun dubbio con la conferma di Gudmundsson e Retegui.









Riproduzione riservata © Copyright ANSA