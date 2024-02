Serie A: Verona-Juventus 2-2 LA CRONACA

Punto pesante per il Verona in chiave salvezza, Juve invece ancora con il freno a mano tirato.



Finisce in parità al Bentegodi. La sblocca in avvio il Verona con il bolide al volo di Folorunsho, ma prima della mezz'ora Vlahovic dal dischetto fa 1-1. Nella ripresa trova il nuovo vantaggio il Verona con l'inserimento vincente di Noslin, al suo primo gol in Serie A, ma dopo neanche due minuti Rabiot, servito da Locatelli, riporta la gara sul 2-2. Nel finale entrambe le squadre provano a vincerla ma dopo sei minuti di recupero Di Bello manda le squadre negli spogliatoi



Verona-JUVENTUS 2-2 al 55'! Gol di Rabiot! Pareggio immediato dei bianconeri, Locatelli serve Rabiot a centro in area e il francese con il sinistro fulmina Montipò

VERONA-Juventus 2-1 al 52'! Gol di Noslin! Avanzata di Suslov che premia il taglio di Folorunsho, il suo controllo diventa un assist per Noslin che davanti a Szczesny trova la rete del vantaggio!

Verona-JUVENTUS 1-1 al 28'! Gol di Vlahovic! Dal dischetto non sbaglia il serbo che incrocia di potenza e batte Montipò!

VERONA-Juventus 1-0 all'11'! Ha segnato Folorunsho! Eurogol del centrocampista gialloblù, il quale impatta con un meraviglioso sinistro al volo una respinta da corner mandando la palla all'incrocio dei pali!

Formazioni

VERONA: questa la formazione scelta dai gialloblù, che si schierano con un 4-3-2-1: Montipò - Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal - Duda, Suslov, Dani Silva - Folorunsho, Lazovic - Noslin

JUVENTUS: i bianconeri rispondono con il collaudato 3-5-2: Szczesny - Danilo, Rugani, Gatti - Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic - Yildiz, Vlahovic

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Riproduzione riservata © Copyright ANSA