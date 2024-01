Supercoppa: Napoli in finale, Fiorentina battuta 3-0 FOTO

Napoli batte Fiorentina 3-0 FOTO allo stadio Al -Awwal di Riad, in Arabia Saudita, per la prima semifinale della Supercoppa italiana. L'altra sfida è tra Inter e Lazio in programma il 19 gennaio sempre nella capitale del paese del Golfo Persico.

Napoli Fiorentina

GOL

All'87' Napoli-Fiorentina 3-0 - Ancora Zerbin in gol, per lui doppietta



All'84' Napoli-Fiorentina 2-0 - Zerbin, da poco entrato, raddoppia per i partenopei



Al 22' Napoli-Fiorentina 1-0 - Simeone porta in vantaggio i campioni d'Italia

Napoli-Fiorentina

