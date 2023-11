Champions: in campo Milan-Borussia Dotmund 1-1 LIVE

In campo Milan-Borussia Dortmund 1-1 DIRETTA

Borussia Dortmund 1-1 al 37'! Rete di Samuel Chukwueze. Grandissimo gol del numero 21 rossonero, che entra in area dall'out di destra, salta due avversari con un dribbling stupendo, rientra e trafigge Kobel col destro, complice anche la deviazione di un avversario. Splendido gol!

Milan-BORUSSIA DORTMUND 0-1 al 10'! Rigore di Marco Reus. Penalty calciato benissimo dal numero 11 giallonero, che incrocia a mezza altezza alla destra di Maignan, il quale indovina l'angolo ma non riesce a neutralizzare il tiro.

KOBEL PARA IL RIGORE DI GIROUD al 6'. L'attaccante francese non calcia al meglio, cercando l'angolino basso di sinistra, ma l'estremo difensore del Borussia è davvero reattivo nel respingere. Si tratta del terzo rigore sbagliato in carriera per Giroud.

Il Milan affida il proprio centrocampo ad Adli, preferito a Krunic e schierato tra gli undici che alle 21 scenderanno in campo per la sfida al Borussia Dortmund, a San Siro. Nel centrocampo rossonero per l'ultima sfida interna della fase a gironi anche Reijnders e il rientrante Loftus-Cheek, com'era previsto alla vigilia. In attacco, Giroud ad agire con Chukwueze e Pulisic ai lati. Tra i tedeschi, i recuperati Haller e Adeyemi in panchina, mentre Sabitzer (non al meglio) parte dal primo minuto.







Abbraccio a bordo campo tra Sinner e Ibrahimovic

Una lunga chiacchierata a bordo campo tra Zlatan Ibrahimovic e Jannik Sinner, che si sono abbracciati davanti a Furlani e Gerry Cardinale sul prato di San Siro, poco prima del fischio d'inizio di Milan-Borussia Dortmund di Champions League. Dalla curva Sud, cuore del tifo milanista, si sono alzati dei cori proprio all'indirizzo del tennista vincitore della Coppa Davis con la Nazionale italiana ed è stato esposto uno striscione con la scritta "Sinner: la Sud ti rende onore". Il nome del tennista altoatesino dovrebbe essere annunciato dallo speaker dello stadio subito dopo la lettura delle formazioni.

