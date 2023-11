Champions: Napoli-Union Berlino 1-1 DIRETTA

In campo NAPOLI-UNION BERLINO 1-1 LA DIRETTA

All'83' occasione per il Napoli. Contropiede partenopeo, Kvaratskhelia rientra e calcia con il destro: facile la presa per Ronnow.

Al 52' Napoli - Union Berlino 1-1. Rete di David Fofana.

Intervallo. Il Napoli va negli spogliatoi in vantaggio grazie al gol di Politano nato dall'ottimo cross di Mario Rui. In precedenza palo di Natan e gol annullato ad Anguissa. L'Union Berlino si é difeso per tutto il primo tempo, cercando di colpire in contropiede o su palle da fermo: in pieno recupero, Juranovic calcia bene una punizione dal limite, il palo gli nega la gioia del pareggio.

Al 39' Napoli - Union Berlino 1-0 Rete di Matteo Politano. Cross teso di Mario Rui, sottoporta deviazione della punta che tocca il pallone: battuto Ronnow, Napoli in vantaggio.

Al 30' Il Var annulla il gol di André-Frank Zambo Anguissa. Cross di Mario Rui, gran torre di testa sul secondo palo di Di Lorenzo per la mezzala che, da due passi, insacca facilmente. Makkelie prima convalida, dopo aver rivisto le immagini, annulla.

Al 25' palo di Natan. Kvaratskhelia cross di sinistro, colpo di testa del centrale che colpisce il legno!

Al 6' occasione per il Napoli. Colpo di testa di Rrahmani, palla di poco a lato.

La squadra di Garcia affronta i tedeschi dopo il successo per 0-1 al Olympiastadion di Berlino del 24 ottobre: a decidere la rete di Raspadori su assist di Kvaratskhelia.

Il Napoli ha perso solo due delle ultime 15 partite della fase a gironi di Champions League (10V, 3N), segnando in media 2.4 gol a partita nel periodo (36 reti in 15 match).

Il Napoli ospita l'Union Berlin in questa quarta giornata del Gruppo C di Champions League: i partenopei, secondi a quota sei punti, vogliono il successo per avvicinarsi alla vetta detenuta dal Real Madrid ma soprattutto allontanare il Braga, terzo a quota tre.

Le formazioni

NAPOLI: (4-3-3), Meret - Di Lorenzo, Natan, Rrahmani, Mario Rui - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

A disposizione: Gollini, Contini, Juan Jesus, Elmas, Olivera, Simeone, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Ostigard, Zanoli, Gaetano.

UNION BERLINO: (3-5-2), Ronnow - Jaeckel, Bonucci, Leite - Juranovic, Laidouni, Khedira, Haberer, Roussillon - Becker, Fofana.

A disposizione: Schwolow, Stein, Gosens, Aaronson, Volland, Behrens, Trimmel, Tousart, Knoche, Kral, Dehl

