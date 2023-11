Champions: in campo Milan-Psg 1-1 e Lazio Feyenoord 0-0 DIRETTA e FOTO

Milan-Paris SG 1-1 DIRETTA in campo a San Siro per la fase a gironi di Champions League. All'Olimpico si gioca Lazio Feyenoord 0-0 DIRETTA

Milan-Paris SG 1-1 - Al 12' pareggio dei rossoneri con Leao



Milan-Parig SG 0-1 Al 9' rete di Skriniar. Marquinhos anticipa tutti sul primo palo, Skriniar insacca tuffandosi di testa sul secondo. Primo gol dello slovacco in maglia parigina e vantaggio ospite a gelare San Siro.

Migliaia di finte banconote lanciate contro Gigio Donnarumma all'inizio di Milan-Psg. Il portiere ex rossonero alla prima da avversario a San Siro ha iniziato la partita nella porta sottostante la Curva Sud ed è stato bersagliato dalle finte banconote con il suo volto disegnato, iniziativa degli ultras rossoneri. Pioggia di fischi e insulti e un inizio partita difficilissimo per Donnarumma. 'Dollarumma, l'uomo senza onore, mercenario': sono le parole stampate sui finti dollari che saranno distribuiti dalla Curva Sud del Milan a scherno di Gigio Donnarumma, durante la partita contro il PSG. "Oggi fuori dai cancelli troverete la fanzina con una mazzetta di dollari per dargli il degno bentornato - hanno scritto gli ultrà del Milan -. Raccoglieremo una piccola offerta da destinare ad una scuola calcio per non fare crescere mai più gente senza valori come questo indegno".

Il tridente con cui il Milan punta all'impresa stasera in Champions League: Leao, Giroud e Pulisic sono gli attori dell'attacco rossonero che affronterà il Psg a San Siro. L'obiettivo deve essere rialzare la testa dopo quattro partite deludenti e un solo punto conquistato, ma soprattutto trovare un gol che manca ancora nell'avventura Champions del Milan e una vittoria che sarebbe unica speranza di credere ancora nella qualificazione. A centrocampo Musah preferito a Krunic in campo con Rejinders e Loftus-Cheek. Nel PSG Gigio Donnarumma deve provare a gestire l'accoglienza ostica dei tifosi rossoneri pronti a sfottò tra banconote finte e la sua immagine stampata. Per il resto Luis Enrique conferma sostanzialmente la formazione dell'andata con davanti Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

Un "bivio" Champions League, in una gara che deve essere la "partita della svolta" contro lo strapotere del club dello sceicco arabo, contro la squadra di Kylian Mbappé. E' la missione complicatissima che si trova ad affrontare il Milan, acciaccato e un po' depresso dopo due settimane nere in cui è riuscito a conquistare un solo punto nelle ultime quattro partite. Stefano Pioli sa che molto - se non tutto - del passaggio del turno dipende dal risultato contro il Psg. Ma una sconfitta, che tutto sommato potrebbe anche essere comprensibile visto l'avversario, porterebbe con sé strascichi importanti e conseguenze - forse - drastiche. L'allenatore rossonero ammette errori e mancanze anche nella vigilia Champions, ma chiama i rossoneri al riscatto, alla prestazione stoica, ad una partita giocata con carattere, ritmo, fame di vittoria, insomma ad una grande prestazione. "Deve essere la partita della svolta in Champions. Dobbiamo iniziare a fare punti noi - ammette Pioli -, non solo sperare in risultati favorevoli delle altre partite. Sarà difficilissima perché l'avversario è di altissimo livello. Dobbiamo crederci dall'inizio alla fine.

E' il primo bivio della stagione per la Champions League ma voglio scenda in campo il Milan che conosco". Finora il Milan non è mai riuscito a vincere in Europa e, soprattutto, non è ancora riuscito a segnare. E' fanalino di coda del girone a due punti, preceduto da Borussia e Newcastle (4 punti) e appunto dal Psg capolista (6). E' chiaro che un altro ko comprometterebbe l'avventura in Coppa della squadra rossonera. L'andata, solo una manciata di giorni fa, si è chiusa con un doloroso 3-0, ora il Milan deve ribaltare i pronostici e trovare la forza per uscire dal tunnel in cui è entrato dopo la sosta.

"Il sentimento che prevale - assicura l'allenatore - è quello di rivalsa. Sabato abbiamo deluso i tifosi e ci hanno fischiato, vuol dire che abbiamo fatto male. Abbiamo l'occasione di tornare a giocare da Milan". Almeno questa volta, Pioli può contare su qualche recupero anche importante. Theo Hernandez - out sabato per una contusione - si è allenato in gruppo, come Chukwueze - che non dovrebbe avere i 90 minuti nelle gambe -, Pulisic e Krunic. Ancora indisponibile invece Kjaer ed è una pessima notizia per i cambi in difesa. L'emergenza resta ma non può essere un'attenuante. Sugli spalti ci sarà anche Gerry Cardinale che si aspetta una prova di carattere come del resto tutti i tifosi a San Siro.

"Sabato contro l'Udinese abbiamo deluso tutti - ammette Pioli - questo è abbastanza evidente. Dobbiamo fare tutto il contrario e dobbiamo metterlo in campo. So di allenare una squadra responsabile, attenta e con la possibilità di giocare una grande partita. Come mi spiego questo momento di crisi? Abbiamo pagato troppo alcuni risultati come Juventus e Napoli, in cui meritavamo di più, mentre contro l'Udinese è stata una prestazione insufficiente".

I fischi sono arrivati non solo per i mancati risultati ma per l'atteggiamento del Milan. Ci saranno già dal riscaldamento i fischi ma solo per Gigio Donnarumma alla prima, attesissima, sfida da avversario dei rossoneri. Dall'altra parte anche il portiere del Milan sfida il suo passato, Maignan che è cresciuto nelle giovanili del Psg. "In questo momento non c'è posto per le emozioni, dobbiamo dare tutto. Dobbiamo giocare da Milan, senza emozioni, giocare il nostro calcio", tornando al gol e tornando a vincere per tenere vivo il sogno Champions.

