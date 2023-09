Serie A: il Sassuolo ferma l'Inter, aggancio Milan

Inter-Sassuolo 1-2 CRONACA, Lazio-Torino 2-0 CRONACA e Napoli-Udinese 4-1 CRONACA nei tre match serali della sesta giornata di campionato

I gol

Napoli 4, Udinese 1 All'81' Giovanni Simeone (Napoli) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Khvicha Kvaratskhelia.

Napoli 3, Udinese 1 All'80' Lazar Samardzic (Udinese) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Isaac Success

Lazio 2, Torino 0 Al 75' Zaccagni (Lazio) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Felipe Anderson.

Napoli 3, Udinese 0 al 73'. Khvicha Kvaratskhelia (Napoli) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola.

Inter 1, Sassuolo 2 al 63'. Domenico Berardi (Sassuolo) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jeremy Toljan.

Lazio 1, Torino 0 al 56'. Matías Vecino (Lazio) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Manuel Lazzari con cross.

Inter 1, Sassuolo 1 al 54'. Nedim Bajrami (Sassuolo) un tiro di destro dalla destra dell'area

Inter 1, Sassuolo 0 al 46 del pt. Denzel Dumfries (Inter) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.

Napoli 2, Udinese 0 al 39'. Victor Osimhen (Napoli) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Matteo Politano.

Napoli 1, Udinese 0 al 19'. Piotr Zielinski (Napoli) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.

Dopo il ko alla Juve arriva quello alla capolista Inter. Il Sassuolo ferma la corsa - finora a punteggio pieno - della squadra di Simone Inzaghi che incassa così la prima sconfitta della nuova stagione: artefice dell'impresa la squadra emiliana guidata da Dionisi che, dopo aver maltrattato i bianconeri, si prende il successo, a sorpresa, sull'Inter. E lo fa ribaltando il risultato, perché Dumfries l'aveva sbloccata nel recupero del primo tempo, ma nella ripresa Bajrami pareggia e poi ci pensa il solito Berardi a mettere a segno la rimonta. Una frenata, quella dell'Inter, che consente al Milan - vincente su un Cagliari sempre più desolato a fondo classifica - l'aggancio in vetta a quota 15 punti. Sorride il Napoli che scaccia i fantasmi travolgendo l'Udinese 4-1: a segno Zielinski e pure Osimhen che ha risposto alle tensioni di queste ore firmando il momentaneo raddoppio dei campioni d'Italia. C'è spazio poi per Kvaratskhelia: il georgiano si prende l'ovazione del Maradona, che invece era stato piuttosto gelido all'ingresso in campo di Osimhen. Samardzic il lampo - inutile - dei friulani, mentre la chiude Simeone consegnando tre punti preziosi anche per la serenità di Garcia, protagonista di un avvio tutt'altro che in discesa. Vittoria scaccia crisi anche per la Lazio, che dopo il pari con il Monza, riesce a imporsi sul Torino di Juric: Vecino la sblocca in avvio di ripresa, Zaccagni sigla il 2-0.

E dopo la Juventus conquista tre punti anche il Milan che batte un deludente Cagliari, che resta ultimo in classifica visto che l'Empoli si scuote e trova i primi punti a spese di una modesta Salernitana. In attesa della Fiorentina, l'Atalanta prosegue la sua marcia con regolarità vincendo di misura, ma meritatamente, in casa del Verona. Il turno infrasettimanale sorride al Milan: il Cagliari passa in vantaggio con Luvumbo, poi entra in scena Radunovic che, con due errori, consente ai rossoneri il sorpasso in pochi minuti. Il Milan festeggia positivamente l'inserimento di Adli, Okoror, che segna, Chukwueze, che fa riposare Leao. Poi a mettere in sicurezza il risultato è Loftus-Cheek con una prodezza, l'inglese che è ormai uno dei trascinatori della squadra. Pioli risolve parecchi problemi mentre Ranieri deve cominciare a preoccuparsi perché la classifica è molto negativa. Boccata d'ossigeno per l'Empoli, che Andreazzoli sta cominciando a far funzionare. Il successo sulla Salernitana, meritato, è un primo passo anche perché ottenuto contro una diretta concorrente per la salvezza, che invece sta regredendo nonostante il ritorno in organico di Dia. Per i toscani primi punti e primo gol, segnato dal suo giovane più talentuoso, Baldanzi. Continua a salire l'Atalanta: dopo due sconfitte in trasferta Gasperini torna a gioire vincendo a Verona. A firmare il successo è il giocatore più rappresentativo, l'olandese Koopmeiners. Dopo un inizio-show il Verona incassa la seconda sconfitta.

