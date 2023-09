Zapata risponde a Lukaku, 1-1 tra Torino e Roma

Torino-Roma 1-1 CRONACA, per la quinta giornata della Serie A di calcio.

Lukaku chiama, Zapata risponde: i due bomber decidono Toro-Roma, la sfida tra granata e giallorossi si chiude sull'1-1. Juric può essere soddisfatto per il punto conquistato in rimonta e per la reazione dei suoi, Mourinho invece continua la sua marcia titubante con una sola vittoria in cinque giornate. Non sono poche le sorprese di formazione riservate da Juric: Vlasic finisce in panchina e il tecnico gli preferisce ancora Seck, ma soprattutto c'è l'esclusione di Ricci con la coppia di centrocampo tutta ex Verona Tameze-Ilic. Per il resto, invece, è lo stesso Toro che ha espugnato l'Arechi di Salerno, con il terzetto Schuurs-Buongiorno-Rodriguez davanti a Milinkovic-Savic, gli esterni Bellanova e Lazaro e Radonjic ancora titolare con Zapata unica punta. Nella Roma, Mourinho punta su Lukaku e Dybala, ma insieme a loro piazza anche El Shaarawy. Sulle corsie ci sono Kristensen e Spinazzola, in difesa davanti a Rui Patricio ci sono Mancini, Llorente e N'Dicka. Il grande ex Belotti finisce in panchina e viene fischiato sonoramente dai tifosi del Toro alla lettura delle formazioni e al suo ingresso in campo nella ripresa. E' la sfida dei grandi bomber, Zapata da una parte e Lukaku dall'altra, e il loro match entra subito nel vivo: il colpo di testa del colombiano è respinto da un bell'intervento di Rui Patricio, il belga ci prova con il sinistro e spaventa Vanja, con il pallone che esce di pochi centimetri. Dopo gli squilli iniziali, però, le due squadre si annullano a vicenda, penalizzate anche da un campo in pessime condizioni. Così Dybala non riesce a far vedere le sue qualità, mentre Radonjic ci prova solo con una conclusione da fuori area centrale per Rui Patricio. Per il resto, spiccano le prestazioni dei difensori, con Buongiorno che prende le misure a Lukaku e Llorente che si appiccica a Zapata senza concedergli nemmeno un centimetro. Juric e Mourinho non fanno cambi durante l'intervallo, la prima occasione della ripresa è dei giallorossi e serve una grande intervento di Rodriguez per anticipare Dybala a pochi metri da Milinkovic-Savic. Il Toro non sta a guardare e ribatte, Seck si invola in area e poi il suo diagonale attraversa tutta l'area senza trovare deviazioni. La prima mossa di Juric è inserire Vlasic per Radonjic, la Roma però sfiora il gol con il lancio di Spinazzola per Cristante che sbatte sul palo. E' il preludio al vantaggio, che arriva al 68': Lukaku fa perno su Buongiorno e gira con il mancino, Milinkovic-Savic si tuffa dall'altra parte ed è 1-0 per la squadra di Mourinho. Juric cerca di riprenderla lanciando Karamoh e Sanabria al posto di Seck e Tameze, così il Toro passa alle due punte con Vlasic abbassato in mediana. I granata sembrano alzare bandiera bianca, il tecnico butta nella mischia anche Pellegri e il Toro aggunta il pari all'85: la punizione battuta da Ilic trova Zapata, il colombiano trova la deviazione vincente e fa 1-1. E' un punto che fa ben più contento Juric di Mourinho, ora c'è poco tempo per riposarsi, mercoledì le due squadre avranno già il turno infrasettimanale: Buongiorno e compagni voleranno nella Capitale per sfidare la Lazio mercoledì, per i giallorossi ci sarà un'altra trasferta contro il Genoa nel posticipo di giovedì.

