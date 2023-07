Calcio: Mbappè avvisa il club, "Giocare nel Psg non aiuta"

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Giocare con il Psg non aiuta molto!". In Spagna si riapre la telenovela che vede Kylian Mbappé in arrivo al Real Madrid: oggi i media iberici hanno rilanciato in apertura sui siti web un'intervista del campione francese a L'Equipe per sottolineare che i rapporti tra l'attaccante del Paris Saint Germain ed il club sono ormai ai minimi termini. Effettivamente il campione transalpino ha usato parole forti nei confronti della propria società rispondendo ad una domanda sulla possibilità di vincere il Pallone d'oro: "Il fatto di star qui a Parigi... Credo che giocare nel Psg non aiuti molto perché è una squadra che divide, un club che divide... Questo attira i pettegolezzi ma non mi importa perché so quel che faccio".

Mbappé, ricevendo il premio di France Football come miglior giocatore della campionato francese, ha parlato nel corso di una lunga intervista del suo futuro, di razzismo e della rivolta dei giovani delle periferie del paese. Ma è il suo possibile addio al Psg a tenere in apprensione i parigini. "Ragioni per credere che sia la mia ultima stagione in Ligue 1? E' molto semplice: sono competitivo. Quando gioco è per vincere. E' lo stesso per chi stia giocando, con quale maglietta, dove e in quale anno.

Non sono mai sazio di vittorie. Ora vado in vacanza e faccio un reset. Recupero energie e torno con la fame che tutti conoscono". (ANSA).