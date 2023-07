Calcio a 5: Abodi, Malagò e Mancini giocano insieme e vincono

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Andrea Abodi, Giovanni Malago' e Roberto Mancini vanno in campo insieme e vincono: grande gioco di squadra per il ministro dello sport, il presidente del Coni e il ct della nazionale, che con la maglia dell'Aniene hanno battuto il C.C. Lazio in una partita della Coppa dei Canottieri, torneo di calcio a 5 alla sua 59esima edizione, over 60.

Tripletta di Mancini e successo per 7-5 (ANSA).