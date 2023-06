Calcio: Roma; Pinto a Londra per mercato, obiettivo cessioni

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Nuovo viaggio di mercato per Tiago Pinto. Il gm della Roma è volato a Londra dove ha in programma molti incontri per chiudere diverse trattative (anche in uscita visto l'obbligo dei giallorossi di incassare 30 milioni dalle cessioni entro la fine del mese). Il dirigente parlerà anche con il Leeds per provare a chiudere il doppio colpo che porterebbe nella Capitale Llorente e Kristensen. A Londra è volata anche la dirigente Lina Souloukou (non per logiche di mercato), mentre Pinto tra stasera e domani si sposterà a Milano con l'obiettivo di chiudere l'operazione con il Sassuolo per Volpato e Missori. Un affare che potrebbe portare tra i 10 e i 12 milioni nelle casse romaniste. (ANSA).