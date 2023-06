Sampdoria: via libera dagli agenti, trovato l'accordo sul debito

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Giornata importante per la Sampdoria che ha raggiunto l'accordo con gli agenti, avendo ottenuto il 60% dei consensi per il piano di ristrutturazione del debito. Si tratta di un tassello fondamentale nei giorni che precedono l'iscrizione al campionato di serie B, in agenda il 20 giugno.

Risultato positivo dopo alcuni giorni più complicati dove alcuni agenti avevano frenato rispetto alla proposta della società. Che domani dovrebbe definire gli ultimi dettagli anche con le banche mentre nessun problema c'era stato con i fornitori. Una volta completato il mosaico il piano sarà presentato al Tribunale che darà il suo via libera, un altro passo in avanti che permetterà ad Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi di completare le pratiche per l'iscrizione al campionato.

Ma il 16 giugno in prima convocazione ci sarà l'assemblea degli azionisti della Samp in cui si approverà il bilancio al 31 dicembre 2022 e si spera che non ci siano rinvii alla seconda convocazione. Dilatare i tempi potrebbe essere pericolosissimo visto che si andrebbe in scena il 19 giugno, un giorno prima della scadenza alla prossima serie B. (ANSA).