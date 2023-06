1-0 all'Italia, l'Uruguay vince il Mondiale U.20

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - L'Uruguay batte l'Italia 1-0 (0-0) e vince il Mondiale di calcio Under 20. Nella finale giocata a La Plata, in Argentina, decisiva la rete di Rodriguez al 41' del secondo tempo. Terzo posto per Israele che nella finalina ha superato la Corea del Sud 3-1. (ANSA).