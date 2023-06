Serie A: Verona resta nella massima serie, batte lo Spezia che retrocede in B

Spezia-Verona 1-3 LA DIRETTA per lo spareggio che vale la permanenza in Serie A

Il Verona si salva e resta in serie A. Nello spareggio salvezza giocato a Reggio Emilia i veneti hanno battuto 3-1 lo Spezia garantendosi quindi la permanenza nella massima serie mentre i liguri retrocedono in serie B. I gol tutti nel primo tempo: per l'Hellas doppietta di Ngonge e rete di Faraoni, di Ampadu il momentaneo 1-1 dello Spezia. I liguri nella ripresa hanno sbagliato un calcio di rigore con Nzola.

Al 5' Verona in vantaggio con l'autorete di Ethan Ampadu. Iniziativa di Lazovic che trova il cross basso al centro, Faraoni sul secondo calcia un diagonale che il difensore dello Spezia mette nella sua porta.

Al 15' pareggia lo Spezia con una rete di Ethan Ampadu. Sugli sviluppi della punizione, conclusione potente del difensore dal limite: due deviazioni mandando la sfera sotto il sette, dove Montipó non puó arrivare.

Al 26' torna in vantaggio il Verona. Rete di Cyril Ngonge. Gran triangolo tra il trequartista e Djuric in area, diagonale imprendibile per Dragowski.

Al 38' Verona ancora in rete sempre con Cyril Ngonge.

Al 68' l'occasione per lo Spezia di accorciare le distanze: cartellino rosso per Faraoni e tiro dal dischetto per i liguri, ma Nzola si fa parare il rigore.