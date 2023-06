Conference: Fiorentina;Biraghi, ora ci sentiamo morti dentro

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Abbiamo dentro un brutto sentimento, difficile da spiegare, siamo morti dentro perché noi siamo quelli che andiamo in campo, ma dietro ci portiamo i tifosi, la gente che in queste ultime settimane ci ha trasmesso quanto è importante la Fiorentina". Così il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi commenta, dai microfoni di Sky Sport, la sconfitta nella finale di Conference League. "Il dispiacere più grande è per loro - dice ancora Biraghi -, per non essere riusciti a portare a casa qualcosa. E fa ancora più male aver perso con questo West Ham".

Com'è andato l'episodio che lo ha visto, suo malgrado, protagonista, con un oggetto lanciato dagli spalti che lo ha colpito, procurandogli una ferita alla testa? "Non mi sento di dire io le cose - risponde Biraghi -, e non devo giudicare nessuno. Sono cose brutte e spero che ci sarà qualcuno che farà bene il proprio lavoro". (ANSA).