Scanavino, 'nessuna correlazione tra Superlega e indagine Uefa'

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - Non c'è correlazione tra il tema della Superlega e le attese decisioni dell'Uefa sul conto della Juventus. Lo afferma, in un'intervista esclusiva a Sky Sport, l'amministratore delegato della società bianconera Maurizio Scanavino, all'indomani della comunicazione della lettera scritta a Barcellona e Real Madrid.

"Le due cose sono totalmente scorrelate. - ha risposto Scanavino - Da una parte c'è il progetto Superlega per il quale è stata inviata una comunicazione formale a Real e Barcellona che può portare all'uscita dal progetto, dall'altra parte c'è l'Uefa con un'indagine in corso e per cui non abbiamo ancora nessun elemento per poter avere un giudizio o poter colloquiare".

