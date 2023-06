De Laurentiis, Italiano bravissimo ma non tento di toglierlo

(ANSA) - NAPOLI, 07 GIU - "Stasera vedrò la finale europea della Fiorentina. Il tecnico Italiano è bravissimo ma è legato al club dei miei amici, che fanno anche battaglie con me, quindi non è corretto da parte mia rompere i loro equilibri. Se poi Italiano dovesse decidere lui di rompere gli equilibri con il suo attuale club, potrei a quel punto prenderlo in considerazione". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nella conferenza stampa di presentazione del ritiro a Castel di Sangro dal 28 luglio al 12 agosto.

"A Italiano ho fatto i complimenti - ha detto De Laurentiis - quando qualche anno fa ci sconfisse con lo Spezia, andai a fargli i complimenti nel loro spogliatoio, irritando anche qualcuno. E' molto bravo, vedremo". Il presidente del Napoli ha poi risposto sul possibile ritorno di un tecnico già stato al Napoli, riferito a Rafa Benitez: "Con gli allenatori già stati sulla panchina del Napoli - ha detto - ho un rapporto amicale corretto e corrente. Non credo che farei del bene a nessuno che è stato sulla panchina del Napoli a tornare, però mai dire mai".

