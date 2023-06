Benzema firma per l'Al-Ittihad dell'Arabia Saudita

(ANSA-AFP) - RIYAD, 06 GIU - Karim Benzema, vincitore del Pallone d'Oro con il Real Madrid, ha firmato per tre anni con l'Al-Ittihad dell'Arabia Saudita con sede a Gedda a partire dalla prossima stagione. "Banzema ha firmato un contratto per il suo trasferimento all'Al-Ittihad per un periodo di tre anni a partire dalla prossima stagione", ha detto una fonte del club saudita.

Il 35enne attaccante francese ha giocato la sua ultima partita con il Real domenica scorsa dopo 14 stagioni con il club di Madrid. (ANSA-AFP).