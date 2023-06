Spalletti 'da casa farò sempre il tifo per il Napoli. Non gufo!'

(ANSA) - NAPOLI, 04 GIU - "E' incredibile, è difficile gestire tutta questa passione, ma i tifosi sono generosi perciò bisogna lasciargli esprimere i loro sentimenti. C'è emozione, e diventa difficile essere al loro livello, dobbiamo restituire quello che loro ti danno, ma dare tutto questo amore che ricevi diventa impossibile". Lo ha detto a Dazn Luciano Spalletti, il tecnico del Napoli alla sua ultima panchina azzurra, al termine del campionato vinto.

"Io devo essere fedele - ha detto - a me stesso, la mia è una decisione ragionata, faccio 10 metri dietro e vado in tribuna a vederli, anche da casa farò sempre il tifo per loro. Non gufo! Certo ci saranno passaggi difficili: quando vedremo la squadra partire, andare in ritiro, sapere che dovevo essere lì con loro con la valigia, un po' di emozione ci sarà. Consigli al prossimo allenatore? E' difficile perchè ognuno ha il suo modo di allenare, ma dovendo dare un consiglio, direi di fidarsi di questi ragazzi perchè hanno qualità umana e calcistica, ogni tanto facciano anche da soli a far scorrere la palla perché sarà un bel vedere".

Spalletti parla anche del tatuaggio con il simbolo del Napoli e lo scudetto con il numero 3 che si è fatto sul braccio: "L'ho fatto qui - dice - per vederlo quando voglio, sarà la mia bellissima cicatrice". (ANSA).