Il Napoli in cerchio, la festa con Spalletti e i calciatori

(ANSA) - NAPOLI, 04 GIU - I giocatori e Spalletti in cerchio attorno a Nino D'Angelo che canta l'inno del Napoli. Sorrisi e corse (con l'infortunato Gaetano portato a spalle dal presentatore della serata Stefano De Martino) come bambini felici per lo straordinario risultato.

La festa azzurra va avanti con un omaggio del tecnico Spalletti ai tifosi. "E' tutto più facile con un pubblico così.

Anche se qualche cosa la sbagliamo, loro con il loro cuore e il loro amore rimettono tutto a posto".

La festa, la musica, le risate ma anche il ricordo degli immortali Pino Daniele e Massimo Troisi riempiono di contenuti la serata cui assistono gli spettatori del Maradona ma anche quelli davanti ai maxi schermi in città e in provincia, oltre agli spettatori di Rai 2.

Lungo l'elenco degli ospiti che si alternano, offrendo emozioni e toccando le corde del pubblico. Da Arisa ad Emma, passando per Gigi D'Alessio, Tullio De Piscopo, Enzo Avitabile e i Bottari, Noa con i Solis String Quartet, James Senese, Sal Da Vinci, Clementino, Rosario Miraggio, Biagio Izzo, gli attori di 'Mare Fuori', Stash, la 'preghiera' strapparisate del cardinale Voiello, Silvio Orlando, Lina Sastri, Serena Autieri, Peppe Iodice in collegamento dalle Curve. Tanti, col rischio di dimenticarne qualcuno. E con Alessandro Siani che si fa ironicamente carico del malcontento dei tifosi per il mancato passaggio in città dei calciatori col bus scoperto. "Il prossimo anno - dice - per la vittoria della Champions dovranno scappottare la Metropolitana". (ANSA).