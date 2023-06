Conference: a Firenze sale la febbre per la finale di mercoledì

(ANSA) - FIRENZE, 04 GIU - Sono già oltre 21.000 i biglietti acquistati dai tifosi della Fiorentina per assistere mercoledì, sui maxischermi dello stadio Franchi, alla finale di Conference League con il West Ham in programma a Praga. I tagliandi al costo di 5 euro sono stati messi in vendita ieri alle 15 online e dunque in poco più di 24 ore sono andati a ruba, a dimostrazione del clima di attesa che si respira a Firenze che sogna un trofeo dopo 22 anni. Da domani i biglietti saranno acquistabili anche presso i Fiorentina Point ed è possibile che venga raggiunto il traguardo dei 35.000 spettatori: mercoledì saranno messi a disposizione i settori di Maratona, curva Fiesole e tribuna coperta.

Vincenzo Italiano insieme alla propria squadra prosegue nel frattempo la preparazione: al momento tutto il gruppo si conferma a disposizione e dunque, a meno di imprevisti, il tecnico si presenterà al grande appuntamento di mercoledì con problemi di abbondanza. Ci sarà anche Terzic che ha scelto di rinviare a dopo la finale un'operazione al naso programma da tempo, per cui salterà la chiamata in Nazionale per gli ultimi impegni della stagione contro Giordania e Bulgaria. Nel clan viola si avvertono grande fiducia e soddisfazione per l'andamento di questa stagione che sta per concludersi dopo ben 60 partite giocate (record per il club): fra l'altro la sconfitta subita ieri dal Torino contro l'Inter ha blindato l'ottavo posto in classifica il che significa che, in caso di esclusione della Juventus dalle competizioni internazionali da parte della Uefa, anche l'anno prossimo la Fiorentina sarà in Europa al di là di come terminerà la finale col West Ham.

(ANSA).