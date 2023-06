Juve: Allegri, 'Vlahovic? non parlo di mercato'

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - "Vlahovic non si allena da una settimana e non ci sarà così come Bremer": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia il forfait dell'attaccante serbo. Il nome dell'ex viola è tra i nomi più chiacchierati per un possibile addio: "Di mercato non parlo, ci pensa la società e io posso dare solo consigli - aggiunge l'allenatore - Dusan ha segnato comunque dieci gol nonostante la pubalgia e le difficoltà: ha tutte le potenzialità per fare un'ottima carriera" (ANSA).