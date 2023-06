Cairo "Juric rimane con noi. Riscatti? Vediamo"

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - "Juric resta, sicuramente sì": il presidente del Torino, Urbano Cairo, risponde affermativo sulla permanenza del tecnico sulla panchina granata. Sui riscatti, invece, bisognerà ancora discutere: "Vedremo per Miranchuk e Vlasic, c'è tutto il tempo per fare le cose" dice il patron granata. Il suo Toro ha fallito l'aggancio all'ottavo posto: "E' stata una buona stagione, abbiamo fatto tre punti in più di un anno fa - conclude Cairo lasciando il Grande Torino - ed è un peccato per oggi, ma rimango comunque soddisfatto". (ANSA).