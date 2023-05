Lega serie B e Aic di nuovo insieme nell' Integrity Tour 2023

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Lega serie B e Associazione Italiana Calciatori (Aic) scendono nuovamente in campo insieme nell'Integrity Tour 2023, il corso di formazione dedicato al contrasto del fenomeno del match fixing e rivolto ai tesserati dei club associati con particolare riferimento ai settori giovanili, agli staff tecnici, ai dirigenti e alle prime squadre.

Correttezza, rispetto, valori sono i tre fattori che riassumono al meglio l'iniziativa - sottolinea la Lega B -, che intende presidiare un tema ritenuto di fondamentale importanza dalla Lega, ovvero quello dell'etica, della responsabilità sociale e dei corretti comportamenti in campo e fuori. Presenti, insieme all'area legale della Lega B, con Gabriele Nicolella in qualità di relatore, i referenti dell'Aic Fabio Poli e Paolo Bianchet per porre l'accento sui temi dell'integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse e ai rischi personali e del club dal punto di vista penale, civile e sportivo.

La Lega B si avvale per il monitoraggio delle gare del campionato e per il contrasto alle scommesse illecite nel mondo del calcio del Gruppo investigativo scommesse sportive, composto da specialisti di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza e guidato da Stefano Delfini, Direttore del Servizio Analisi Criminale. (ANSA).