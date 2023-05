Prosegue assemblea azionisti Samp, si cerca l'intesa con Ferrero

(ANSA) - GENOVA, 30 MAG - E' ripresa l'assemblea degli azionisti della Sampdoria nella sede della società a Corte Lambruschini: obiettivo di oggi cercare di trovare un'intesa tra Massimo Ferrero e il duo Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi.

Sono arrivati alla spicciolata i piccoli azionisti, mentre Alessandro Barnaba è collegato da remoto.

Ieri il manager e ceo di Merlyn Partners, anche lui piccolo azionista, era presente e aveva ribadito prima di entrare negli uffici della società di essere pronto ad intervenire nel caso in cui non andasse in porto la proposta di Radrizzani che al momento ha il via libera del Cda ma manca l'ok di Ferrero.

Alcune centinaia di tifosi aspettano all'esterno notizie dall'assemblea dove si parlerà del pagamento degli stipendi relativi al trimestre gennaio-marzo 2023 che dovranno essere pagati a calciatori e staff tecnico entro fine mese: si tratta di quasi 14 milioni di euro.

Poco dopo le 14 il presidente Lanna e alcuni membri del cda sono usciti dall'assemblea per incontrare una rappresentanza di tifosi. Rientrando, Lanna ha fatto intendere di aver voluto portare "un semplice saluto". (ANSA).