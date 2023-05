Psg: Sergio Rico cade da cavallo, è in gravi condizioni

(ANSA) - PARIGI, 28 MAG - Il secondo portiere del Paris Saint-Germain Sergio Rico è ricoverato in "gravi condizioni" dopo un incidente a cavallo in Andalusia. Lo ha fatto sapere il club, senza fornire ulteriori dettagli.

Secondo quanto riferisce il giornale sportivo spagnolo 'Marca' nell'edizione online, Sergio Rico nella caduta da cavallo avrebbe riportato un trauma cranico-cerebrale e si trova ricoverato nell'ospedale 'Virgen del Rocio' di Siviglia, dove è stato trasportato in elicottero. Ora è in terapia intensiva, come ha riferito anche il canale televisivo locale Canal Sur.

Presente in panchina ieri sera a Strasburgo nella partita che ha incoronato il Psg campione di Francia, il portiere spagnolo era in Andalusia da questa mattina, e ha avuto l'incidente a cavallo nei pressi della sua abitazione a El Rocio, in provincia di Huelva.

Arrivato nel 2019 al Psg dal Siviglia, accostato l'estate scorsa alla Lazio, Sergio Rico, 29 anni, ha giocato 24 partite con il club parigino. (ANSA).