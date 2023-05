Calcio: Roma; migliora Dybala, Pellegrini recuperato

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Oggi alle 12 il primo allenamento in vista della finale di Europa League, normale seduta di scarico per chi ha giocato ieri al Franchi con la Fiorentina e lavoro blando in campo per gli altri. Alle spalle la sconfitta con i viola, Mourinho prepara la sfida decisiva di mercoledi',a Budapest.

Tutte le attenzioni sono sulle condizioni di Spinazzola e Dybala. Entrambi continuano il loro percorso personalizzato, ma vengono registrati miglioramenti in vista del Siviglia.

Aumentano le possibilità di andare in panchina ed essere a disposizione almeno per giocare uno scampolo di partita.

Totalmente recuperato, invece, Pellegrini che ha smaltito il problema alla caviglia e con il Siviglia sarà regolarmente in campo. (ANSA).