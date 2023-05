Razzismo: Flamengo in campo con maglia per Vinicius

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Il razzismo è un tema molto sentito in Brasile, e si rischiano pene pesanti in caso di condanna per questo motivo, così il caso Vinicius Junior ha suscitato un vespaio di polemiche nel paese di provenienza dell'attaccante del Real Madrid, con tanto di interventi del Presidente Lula e del governo nei confronti della Spagna.

Ora invece 'scende in campo' l'ex squadra di Vinicius, i rossoneri del Flamengo, che nella partita dell'ottava giornata del 'Brasilerao' contro il Crzueiro del patron Ronaldo Fenomeno scenderanno in campo con una scritta di solidarietà nei confronti del loro collega al posto di quella dello sponsor principale.

Così sulla maglia del club carioca anziché BRB ci sarà scritto 'Todos com Vini Jr.', ovvero 'Tutti con Vini Jr.'. Lo stesso messsaggio sarà ripetuto sui tabelloni dello stadio (ANSA).