Calcio:Milan; Pioli, vogliamo chiudere il discorso Champions

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - "Vogliamo provare a chiudere il discorso Champions con una giornata di anticipo, perché è il nostro grande obiettivo da raggiungere. E sarebbe preferibile non arrivarci all'ultima giornata". Stefano Pioli ha le idee chiare in vista della trasferta in casa Juve, dove il Milan potrebbe cogliere la matematica certezza di un posto che vale l'Europa dei big, per il prossimo anno. "Noi sappiamo di dover fare un'ottima prestazione, di alto livello tattico, tecnico, mentale e fisico", prosegue Pioli, a cui potrebbe anche bastare un punto, in base agli incroci di risultati di Atalanta e Roma.

"Troveremo una squadra molto determinata e concentrata e che - al pari del Napoli - ha ottenuto più punti nelle gare casalinghe. Cercheremo di prendere le posizioni che ci possano consentire di controllare la partita". Della Juve, Pioli teme anche la pericolosità sui calci piazzati: "Dovremo limitare punizioni e corner". (ANSA).