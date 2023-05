Mancini 'c'è la Nations, sballate le date delle finali europee'

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Mi fa piacere per le tre italiane, ma avrei preferito che le date delle finali fossero diverse, così da dare alla Nazionale, che si prepara a giocare due partite importanti in Nations League, la possibilità di preparare le gare con qualche giorno in più". Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, è critico sul calendario delle competizioni europee per club. "Questo non accade, bisogna che si mettano d'accordo perché così diventa difficile - sottolinea -. Avremmo avuto bisogno di un po' più di aiuto da parte di tutti, ma soprattutto le date sono completamente sballate". (ANSA).